Drei Auswärtssiege in Herforder Kreisderbys TuS Bruchmühlen und VfL Holsen landen unerwartete Erfolge. SV Oetinghausen verliert durch umstrittenen Elfmeter. Hiddenhausen beklagt verletzten Akteur.

SV Oetinghausen - VfL Mennighüffen 1:3 (0:0). Der SV Oetinghausen hat in eine unglückliche Heimniederlage einwilligen müssen. In einem ausgeglichenen Spiel zog das Team von Trainer Marcel Rieso gegen den Kreisrivalen VfL Mennighüffen mit 1:3 (0:0) den Kürzeren.



Schon der erste Durchgang war ein offenes Duell zweier Teams auf Augenhöhe, die beide zu Chancen kamen, um in Führung zu gehen. Während sich bei den Gästen Francis-Bela Schöneberg gleich zweimal die Haare raufte, weil er am gut reagierenden Oetinghauser Torhüter Patrick Laege scheiterte, hatte der SVO seine beste Gelegenheit durch David Schultz, der über rechts allein auf das VfL-Tor zulief, den Ball aber aus spitzem Winkel nicht an Keeper Mats Lucca Petzold vorbeibrachte.



Im zweiten Durchgang nutzte dann zunächst Mennighüffens Gugo Tamojan einen flach in die lange Ecke geschossenen Freistoß vom linken Strafraumeck zur Führung (55.). Oetinghausen glich bereits fünf Minuten später aus, als Schultz einen schönen Spielzug über die linke Seite im Nachschuss abschloss, nachdem zunächst Moritz Tiemanns Kopfball nach Flanke von Robin Eickhoff noch von Petzold abgewehrt worden war. In der 72. Minute drang dann Schöneberg über links in den SVO-Strafraum ein und kam zu Fall. Zur Überraschung insbesondere des Lagers der Hausherren entschied Schiedsrichter Marvin Schnee auf Elfmeter, den Niklas Stickdorn sicher verwandelte – obwohl sein erster Abschluss zurückgepfiffen wurde und er ein zweites Mal antreten musste.



„Der Elfmeter war spielentscheidend. Aus meiner Sicht war es keiner, weil klar der Ball gespielt wurde. Aber der Schiedsrichter hat es anders gesehen. So stehen wir am Ende trotz großem Aufwand mit leeren Händen da, wobei wir sicher auch eine unserer guten Chancen in der ersten Hälfte hätten nutzen müssen“, sagte Rieso. Mit dem 1:3 durch den kurz zuvor eingewechselten Luca Jan Filusch nach einem klassischen Konter gegen die aufgerückte Oetinghauser Defensive sorgte der VfL für die endgültige Entscheidung (88.).

SG FA Herringhausen-Eickum - VfL Holsen 2:3 (0:1). Der Gast aus Bünde setzte sich beim Tabellenzweiten überraschend durch, wobei sich die Gastgeber durch zwei rote Karten selbst schwächten.

Eine enorm hitzige und umkämpfte Partie sahen die mehr als 100 Zuschauer in Herringhausen. Die Gastgeber hatten erst kürzlich das Duell gegen Holsen im Kreispokal klar für sich entschieden. „Wir wussten, wo wir ansetzten wollten und die Mannschaft hat das super umgesetzt“, lobte VfL-Trianer Marco Knigge sein Team. Die Gäste pressten von Beginn an und erarbeiteten sich so zwei sehr gute Chancen durch Sakir Gülec und Joel Vilario Carrozzo. Die dritte dicke Chance nutzte Luca Maita dann zum 0:1 (15.). Herringhausen-Eickum traf per Flanke nur den Pfosten (20.).



In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde es dann hektisch. Nach einem Eckball klärte SG-Feldspieler Kerem Yildirim den Ball auf der Linie mit dem Arm. Es gab rot gegen Yildirim und Elfmeter für Holsen, den Joel Vilario Carrozzo aber nicht an Florian Petschulat vorbei im Netz unterbrachte, der Torhüter klärte stark. Das 0:2 fiel dann per Konter in der 57. Minute durch Gülec. Aziz Cakmak verkürzte in der 66. Minute auf 1:2, sah aber nach einer Beledigung in der 75. Minute die rote Karte. Da führte Holsen schon mit 3:1, weil der eingewechselte Vito Nicolosi nach einem Querpass eingeschoben hatte (70.). Nach einem Holser Ballverlust traf Nico Putrino in der Nachspielzeit noch zum 2:3.



„Zu neunt war es schwer, wir haben es aber schon in der ersten Halbzeit aus der Hand gegeben. Unsere Leistung war nicht gut genug, ich gratuliere den Holsern“, meinte FAH-Trainer Ümüt Gözlükcü. „Es bleibt aber ein ganz bitterer Beigeschmack, weil alle kniffeligen Entscheidungen gegen uns fielen.“ Marco Knigge war gut gelaunt: „Wir haben unser Vorhaben super umgesetzt und hochverdient gewonnen.“

BV Stift Quernheim - TuS Bruchmühlen 1:2 (1:0). Es hätte zum bisherigen Saisonverlauf des TuS Bruchmühlen gepasst, wenn Marvin Babienek in der Nachspielzeit und in Unterzahl noch der Ausgleich für Gastgeber BV Stift Quernheim gelungen wäre. So aber blieb es beim verdienten Sieg für die Bruchmühlener, die damit das Licht im Tabellenkeller wieder anknipsten.