Drei Ausfälle, null Ausreden: FVE braucht gegen Siegburg ein Wunder

Siegburgs Keeper Michael Vogel war gegen den SSV Merten häufiger gefordert. Gegen den FV Bonn-Endenich will er seinen Kasten wieder sauber halten. – Foto: Boris Hempel

Kellerkind trifft auf Spitzenteam – ein Spiel mit klarer Rollenverteilung. Der FV Bonn-Endenich empfängt am Freitagabend den Siegburger SV und kämpft dabei um die Hoffnung im Abstiegskampf. Trotz starker Moral gegen Hürth wiegen die Sperren von drei Leistungsträgern schwer. Siegburg reist als Favorit an die Röckumstraße und will nach der Niederlage gegen Merten eine Reaktion zeigen. Die Ausgangslage ist klar: Für Endenich zählt nur ein Sieg.

Ochs: „Wir brauchen drei Punkte, so treten wir auch auf“ Das torlose Remis in Hürth am vergangenen Spieltag war für Endenich zwar moralisch wertvoll – sportlich aber zu wenig. Trainer Dennis Ochs sieht dennoch viele positive Aspekte:

„Ich war mit dem Spiel gegen Hürth am Ende mehr als zufrieden. In dieser Liga 40 Minuten in doppelter und 80 Minuten in einfacher Unterzahl zu spielen, ist eigentlich ein verlorenes Spiel. Doch meine Mannschaft hat bei diesen Temperaturen zwei Mann mit Herz, Leidenschaft und Laufbereitschaft aufgefangen.“

Doch der Blick geht nach vorne – und der ist unmissverständlich: "Wir wissen, dass wir Punkte brauchen und die Spiele weniger werden. Mit Siegburg erwartet uns eine extrem spielstarke und junge Truppe, die das ganze Jahr über bewiesen hat, was sie leisten kann." Besonders schwer wiegen die personellen Probleme aufgrund von Sperren aus dem Hürth-Spiel: Mit Jakub Jarecki, Burak Koyuncu und Kaito Kinoshita werden drei Stammkräfte fehlen. "Die drei Ausfälle sind individuell nicht zu kompensieren. Das gelingt uns nur mit einer Teamleistung. Aber auch hier heißt es: Wir brauchen drei Punkte, so treten wir auch auf.“