Drei Ausfälle, Aseko wieder fit – Fokus auf eigene Spielweise

Vor dem mit Spannung erwarteten Niedersachsen-Derby am Sonntag (Anstoß: 13.30 Uhr) bei Eintracht Braunschweig hat sich 96-Cheftrainer Christian Titz auf der Pressekonferenz zum Personal, zur Atmosphäre und zum Gegner geäußert.

„Er hat vor zwei Tagen individuell begonnen und war heute beschwerdefrei im Mannschaftstraining. Sonst sind alle Mann fit und an Bord“, so Titz.

Titz muss im Duell mit dem Lokalrivalen auf drei Akteure verzichten. Benedikt Pichler, Ime Okon und Jonas Sterner stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Dafür kehrt Noel Aseko nach überstandenen Beschwerden ins Mannschaftstraining zurück:

Das Duell zwischen Braunschweig und Hannover gilt als eines der emotionalsten Derbys im deutschen Fußball. Für den 54-jährigen Cheftrainer spielt die Atmosphäre daher eine besondere Rolle:

„Es ist schön, dass wir solche Spiele mit einer besonderen Atmosphäre spielen dürfen. Das wissen auch die Spieler, dieser Bedeutung sind sie sich bewusst. Wir wollen in das Spiel mit einer tollen, friedlichen Atmosphäre reingehen und nach vorne gepeitscht werden."

Zur Herangehensweise der Gastgeber sagte Titz:

„Braunschweig ist ein Gegner, der vorne anläuft und versucht, Stress in das Spiel zu bringen. Offensiv versuchen sie, schnell in die Tiefe auf ihre schnellen Spieler zu spielen. Klar wollen sie eine gewisse Körperlichkeit in das Spiel kriegen, aber wir wollen unser Spiel machen – wir müssen bei unseren Inhalten bleiben.“

Vor dem Derby belegt Hannover 96 mit 17 Punkten aus neun Spielen Rang sieben. Der Rückstand auf Tabellenführer Schalke 04 beträgt sieben Zähler. Gastgeber Eintracht Braunschweig liegt mit zehn Punkten aus ebenso vielen Partien auf Platz zwölf.

Damit treffen zwei Teams mit unterschiedlichen Ambitionen aufeinander: Hannover will sich in der Spitzengruppe festsetzen – Braunschweig den Abstand zur Abstiegszone vergrößern.