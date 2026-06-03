Drei Aufstiege möglich: SV Budberg vor historischem Sonntag

Der SV Budberg steht vor einem möglicherweise historischen Wochenende. Am letzten Spieltag der Saison können gleich drei von vier Seniorenteams des Vereins den Aufstieg perfekt machen. Besonders der Sonntag verspricht im Scania Sportpark große Emotionen, denn die dritte Mannschaft und die erste Mannschaft spielen nacheinander zu Hause - während die zweite Mannschaft zeitgleich auswärts um ihren großen Schritt kämpft.
Schon am Samstag eröffnet die vierte Mannschaft das Budberger Wochenende. Um 15 Uhr tritt sie auswärts beim SV Vynen-Marienbaum an. Auch dieses Duell hat sportlichen Reiz, denn es ist das Topspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenzweiten. Der Vierten winkt in der FairPlay-Runde immerhin die Vizemeisterschaft.
Der große Fokus liegt aber auf dem Sonntag, an dem aus Budberger Sicht gleich drei Aufstiegsentscheidungen fallen könnten.
Den Auftakt macht am Sonntag die dritte Mannschaft des SV Budberg. Sie empfängt um 13 Uhr im heimischen Scania Sportpark Viktoria Birten. Der Platz in der Qualifikationsrunde zur Kreisliga A ist bereits sicher, doch die Budberger können diesen Umweg noch vermeiden. Dafür reicht der dritten Mannschaft mindestens ein Unentschieden - dann wäre der direkte Aufstieg in die Kreisliga A perfekt.
Direkt im Anschluss richtet sich der Blick auf die erste Mannschaft, die um 15 Uhr ebenfalls ein Heimspiel bestreitet. Gegner ist Viktoria Goch. Budberg kämpft in der Landesliga noch um den Sprung in die Oberliga Niederrhein, ist dabei aber auf Schützenhilfe angewiesen. Die Mannschaft muss in jedem Fall auf einen Patzer des SV Scherpenberg hoffen. Verliert Scherpenberg, würde Budberg bereits ein Punkt reichen. Spielt Scherpenberg unentschieden, muss der SVB sein Heimspiel gewinnen. Aus Budberger Sicht ist wichtig, dass Scherpenberg mit dem PSV Wesel einen Gegner hat, der noch um den Klassenerhalt kämpft und genügend Gründe hat, selbst zu gewinnen. Schützenhilfe scheint also möglich, wenngleich Scherpenberg zuletzt die meisten Aufgaben souverän gemeistert hat.
Zeitgleich zur ersten Mannschaft ist auch die zweite Mannschaft gefordert. Sie tritt um 15 Uhr auswärts bei der Zweitvertretung des SV Sonsbeck an. Die Ausgangslage ist klar: Mindestens ein Unentschieden reicht der Budberger Reserve, um in die Bezirksliga aufzusteigen. Damit könnte der Verein binnen weniger Stunden gleich mehrere Aufstiegspartys feiern.
Der Scania Sportpark könnte deshalb am Sonntag zum Mittelpunkt eines außergewöhnlichen Budberger Fußballtages werden. Zwei Heimspiele, spannende Ausgangslagen und die Chance auf Vereinsgeschichte sorgen für einen besonderen Rahmen. Der Verein hofft entsprechend auf große Unterstützung von Fans, Mitgliedern und Wegbegleitern, die die Mannschaften bereits über die gesamte Saison begleitet haben.
Für Budberg geht es an diesem Wochenende also nicht nur um einzelne Ergebnisse. Es geht um die Chance, eine starke Saison auf mehreren Ebenen zu krönen - und möglicherweise einen Tag zu erleben, über den im Verein noch lange gesprochen wird.
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