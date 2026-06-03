Drei Aufstiege möglich: SV Budberg vor historischem Sonntag Für den SV Budberg könnte das Wochenende außergewöhnlich werden. Drei von vier Seniorenteams können am letzten Spieltag aufsteigen - zwei Mannschaften haben ihr Ziel sogar komplett in der eigenen Hand. von André Nückel · Gestern, 23:00 Uhr · 0 Leser

Gute Stimmung ist in Budberg garantiert. – Foto: Markus Verwimp

Der SV Budberg steht vor einem möglicherweise historischen Wochenende. Am letzten Spieltag der Saison können gleich drei von vier Seniorenteams des Vereins den Aufstieg perfekt machen. Besonders der Sonntag verspricht im Scania Sportpark große Emotionen, denn die dritte Mannschaft und die erste Mannschaft spielen nacheinander zu Hause - während die zweite Mannschaft zeitgleich auswärts um ihren großen Schritt kämpft.

Schon am Samstag eröffnet die vierte Mannschaft das Budberger Wochenende. Um 15 Uhr tritt sie auswärts beim SV Vynen-Marienbaum an. Auch dieses Duell hat sportlichen Reiz, denn es ist das Topspiel zwischen dem Tabellendritten und dem Tabellenzweiten. Der Vierten winkt in der FairPlay-Runde immerhin die Vizemeisterschaft. Der große Fokus liegt aber auf dem Sonntag, an dem aus Budberger Sicht gleich drei Aufstiegsentscheidungen fallen könnten.

Dritte Mannschaft kann direkt in die Kreisliga A aufsteigen So., 07.06.2026, 13:00 Uhr SV Budberg SV Budberg III SV Viktoria Birten SV Birten 13:00 live PUSH Den Auftakt macht am Sonntag die dritte Mannschaft des SV Budberg. Sie empfängt um 13 Uhr im heimischen Scania Sportpark Viktoria Birten. Der Platz in der Qualifikationsrunde zur Kreisliga A ist bereits sicher, doch die Budberger können diesen Umweg noch vermeiden. Dafür reicht der dritten Mannschaft mindestens ein Unentschieden - dann wäre der direkte Aufstieg in die Kreisliga A perfekt. So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Budberg SV Budberg Viktoria Goch Vikt. Goch 15:00 live PUSH Direkt im Anschluss richtet sich der Blick auf die erste Mannschaft, die um 15 Uhr ebenfalls ein Heimspiel bestreitet. Gegner ist Viktoria Goch. Budberg kämpft in der Landesliga noch um den Sprung in die Oberliga Niederrhein, ist dabei aber auf Schützenhilfe angewiesen. Die Mannschaft muss in jedem Fall auf einen Patzer des SV Scherpenberg hoffen. Verliert Scherpenberg, würde Budberg bereits ein Punkt reichen. Spielt Scherpenberg unentschieden, muss der SVB sein Heimspiel gewinnen. Aus Budberger Sicht ist wichtig, dass Scherpenberg mit dem PSV Wesel einen Gegner hat, der noch um den Klassenerhalt kämpft und genügend Gründe hat, selbst zu gewinnen. Schützenhilfe scheint also möglich, wenngleich Scherpenberg zuletzt die meisten Aufgaben souverän gemeistert hat. Auch die Zweitvertretung hat den Aufstieg vor Augen - Bezirksliga selbst in der Hand

So., 07.06.2026, 15:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck II SV Budberg SV Budberg II 15:00 PUSH