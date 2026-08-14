Drei Aufstiege in Folge: "Noch immer schwer zu glauben" Bezirksliga, Staffel 2: Rot-Gelb Wesseling ist innerhalb von drei Jahren aus der Kreisliga C in die Bezirksliga aufgestiegen. Trainer Oguz Imrencler erklärt, wie das funktioniert hat und wo es nun hingehen soll. von Niklas Bien · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Rot-Gelb Wesseling gelangen drei Aufstiege in Folge – Foto: M.P_ Visuals

Es braucht gar keine lange Recherche, um zu erkennen, dass die Geschichte von Rot-Gelb Wesseling speziell ist. Bis 2024 spielte der Verein aus dem Rhein-Erft-Kreis noch in der Kreisliga C. Nach drei Aufstiegen in Serie sind die Rot-Gelben ab der kommenden Spielzeit Bezirksligist. "Das ist schon sehr besonders und ich habe es so noch nie erlebt. Wenn man bedenkt, dass der Großteil des Teams seit der C-Liga zusammen ist, spricht das absolut für eben diese Spieler und auch für den Verein mit allem Drum und Dran", betont Trainer Oguz Imrencler, der die Mannschaft seit 2019 betreut.

Was dem vielfachen Aufstiegstrainer wichtig ist: Die Erfolgsgeschichte basiere nicht "auf großen Geldbeträgen, sondern auf Zusammenhalt". Dass der 1992 gegründete Klub nun zum ersten Mal auf Verbandsebene an den Start geht, sei "noch immer schwer zu glauben". Zumal der Aufstieg maximal dramatisch war: Am letzten Spieltag schob Rot-Gelb Aufstiegskonkurrent SV Erftstolz Niederaußem mit einem spektakulären 5:4-Erfolg noch vom zweiten Platz. Eine bunte Zusammenstellung von Neuzugängen Mit dem Liga-Auftakt Ende August gegen den SC Volmershoven-Heidgen beginnt für Wesseling nun "ein ganz neues Kapitel", wie Chefcoach Imrencler betont. Der Aufstiegskader bleibt eine Spielklasse höher beinahe komplett zusammen. Einzig Torwart Stefan Alfter tritt mit seinen 35 Jahren kürzer und spielt künftig in der Kreisliga D für den SSV Walberberg III. Mit dem 18-jährigen Mislav Sapina, der in der vergangenen Saison bereits sechs Bezirksliga-Einsätze für den TV Hoffnungsthal sammelte, und dem 19-jährigen Fabio Epifani aus der U19 des DJK Südwest Köln sind dafür zwei ganz junge Keeper dazugestoßen. "Was die beiden im Training abreißen, ist schon klasse. Unser Torwarttrainer Mustafa Özakbiyik schleift die ordentlich", sagt Imrencler, der neben den beiden Torhütern auf eine ganze Reihe von Neuzugängen setzen kann.