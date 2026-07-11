 2026-07-09T13:54:06.091Z

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Drei Aufsteiger zur Kreisoberliga: Die Staffeleinteilung im Burgenland

Kreisoberliga Burgenland +++ Der Kreisfachverband stellt die Spielklassen der neuen Saison vor

von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Karina Höppner

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Kreisoberliga
Kreisliga 1
Kreisliga 2

Ein Geheimnis hatte der Kreisfachverband Burgenland schon vor einigen Tagen gelüftet: Mit dem SV Motor Zeitz gibt es für die neue Saison 2026/27 einen zusätzlichen, dritten Aufsteiger in die Kreisoberliga. Nun hat der Kreisverband die vollständige Staffeleinteilung bekanntgegeben. Diese sieht neben der Kreisoberliga und den beiden Kreisligen gleich drei Kreisklasse-Staffeln vor - mit jeweils sechs Teams.

So sieht die Kreisoberliga in der Saison 2026/27 aus

  • SG Nessa/Teuchern
  • ESV Herrengosserstedt
  • SG Blau-Weiß Bad Kösen
  • FC ZKW Nebra
  • SV Spora
  • FSV Klosterhäseler
  • SV Grün-Weiß Langendorf
  • SC Naumburg II
  • FSV Blau-Weiß Borau
  • SSC Weißenfels III
  • SV Kretzschau
  • SV Mertendorf (Auf)
  • Droyßiger SG (Auf)
  • SV Motor Zeitz (Auf)

So sieht die Kreisliga 1 in der Saison 2026/27 aus

  • SG Baumersroda/Burgscheidungen (Ab)
  • SG Reichardtswerben/Markwerben
  • SG Blau-Weiß Bad Kösen II
  • SG Rot-Weiß Weißenfels II/Burgwerben
  • SG Freyburg II/Gleina
  • FSV Klosterhäseler II
  • FC ZWK Nebra II
  • SG Balgstädt/Laucha II
  • SG Wengelsdorf/Zorbau II
  • TSV Großkorbetha II
  • SV Kaiserpfalz (Auf)
  • SG Eintracht Lossa (Auf)
  • SC Naumburg III (Auf)

So sieht die Kreisliga 2 in der Saison 2026/27 aus

  • VfB Scharnhorst Großgörschen (Ab)
  • SG Teuchern/Nessa II
  • SV Eintracht Profen
  • SG Schönburg/Possenhain-Leißling
  • SV Blau-Gelb Geußnitz
  • SV Großgrimma II
  • SV Eintracht Bornitz
  • SV Schwarz-Gelb Deuben
  • FSV Grün-Gelb Osterfeld
  • TSV Tröglitz
  • SG Lützen/Meuchen
  • VSG Löbitz
  • SV Hohenmölsen (Auf)

So sieht die Kreisklasse 1 in der Saison 2026/27 aus

  • SG Bad Bibra/Saubach (Ab)
  • SG Langendorf II/Goseck
  • SV Mertendorf II
  • ESV Herrengosserstedt II
  • SpVgg Reinsdorf/Weißenschirmbach
  • SG Eintracht Lossa II (Neu)

So sieht die Kreisklasse 2 in der Saison 2026/27 aus

  • SG Großgörschen/Kitzen II (Ab)
  • SV Eintracht Profen II
  • SV Motor Zeitz II
  • SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III
  • SG Könderitz
  • SV Hohenmölsen II (Neu)

So sieht die Kreisklasse 3 in der Saison 2026/27 aus

  • SV Blau-Weiß Grana (Ab)
  • SV Grün-Weiß Döschwitz
  • SV Spora II
  • SV Kretzschau II
  • FC Eintracht Theißen
  • Droyßiger SG II (Neu)