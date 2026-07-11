Drei Aufsteiger zur Kreisoberliga: Die Staffeleinteilung im Burgenland Kreisoberliga Burgenland +++ Der Kreisfachverband stellt die Spielklassen der neuen Saison vor von Kevin Gehring · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Karina Höppner

Ein Geheimnis hatte der Kreisfachverband Burgenland schon vor einigen Tagen gelüftet: Mit dem SV Motor Zeitz gibt es für die neue Saison 2026/27 einen zusätzlichen, dritten Aufsteiger in die Kreisoberliga. Nun hat der Kreisverband die vollständige Staffeleinteilung bekanntgegeben. Diese sieht neben der Kreisoberliga und den beiden Kreisligen gleich drei Kreisklasse-Staffeln vor - mit jeweils sechs Teams.

So sieht die Kreisoberliga in der Saison 2026/27 aus SG Nessa/Teuchern

ESV Herrengosserstedt

SG Blau-Weiß Bad Kösen

FC ZKW Nebra

SV Spora

FSV Klosterhäseler

SV Grün-Weiß Langendorf

SC Naumburg II

FSV Blau-Weiß Borau

SSC Weißenfels III

SV Kretzschau

SV Mertendorf (Auf)

Droyßiger SG (Auf)

SV Motor Zeitz (Auf) So sieht die Kreisliga 1 in der Saison 2026/27 aus

SG Baumersroda/Burgscheidungen (Ab)

SG Reichardtswerben/Markwerben

SG Blau-Weiß Bad Kösen II

SG Rot-Weiß Weißenfels II/Burgwerben

SG Freyburg II/Gleina

FSV Klosterhäseler II

FC ZWK Nebra II

SG Balgstädt/Laucha II

SG Wengelsdorf/Zorbau II

TSV Großkorbetha II

SV Kaiserpfalz (Auf)

SG Eintracht Lossa (Auf)

SC Naumburg III (Auf) So sieht die Kreisliga 2 in der Saison 2026/27 aus VfB Scharnhorst Großgörschen (Ab)

SG Teuchern/Nessa II

SV Eintracht Profen

SG Schönburg/Possenhain-Leißling

SV Blau-Gelb Geußnitz

SV Großgrimma II

SV Eintracht Bornitz

SV Schwarz-Gelb Deuben

FSV Grün-Gelb Osterfeld

TSV Tröglitz

SG Lützen/Meuchen

VSG Löbitz

SV Hohenmölsen (Auf) So sieht die Kreisklasse 1 in der Saison 2026/27 aus