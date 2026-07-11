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Allgemeines
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Drei Aufsteiger zur Kreisoberliga: Die Staffeleinteilung im Burgenland
Kreisoberliga Burgenland +++ Der Kreisfachverband stellt die Spielklassen der neuen Saison vor
Ein Geheimnis hatte der Kreisfachverband Burgenland schon vor einigen Tagen gelüftet: Mit dem SV Motor Zeitz gibt es für die neue Saison 2026/27 einen zusätzlichen, dritten Aufsteiger in die Kreisoberliga. Nun hat der Kreisverband die vollständige Staffeleinteilung bekanntgegeben. Diese sieht neben der Kreisoberliga und den beiden Kreisligen gleich drei Kreisklasse-Staffeln vor - mit jeweils sechs Teams.
So sieht die Kreisoberliga in der Saison 2026/27 aus
SG Nessa/Teuchern
ESV Herrengosserstedt
SG Blau-Weiß Bad Kösen
FC ZKW Nebra
SV Spora
FSV Klosterhäseler
SV Grün-Weiß Langendorf
SC Naumburg II
FSV Blau-Weiß Borau
SSC Weißenfels III
SV Kretzschau
SV Mertendorf (Auf)
Droyßiger SG (Auf)
SV Motor Zeitz (Auf)
So sieht die Kreisliga 1 in der Saison 2026/27 aus
SG Baumersroda/Burgscheidungen (Ab)
SG Reichardtswerben/Markwerben
SG Blau-Weiß Bad Kösen II
SG Rot-Weiß Weißenfels II/Burgwerben
SG Freyburg II/Gleina
FSV Klosterhäseler II
FC ZWK Nebra II
SG Balgstädt/Laucha II
SG Wengelsdorf/Zorbau II
TSV Großkorbetha II
SV Kaiserpfalz (Auf)
SG Eintracht Lossa (Auf)
SC Naumburg III (Auf)
So sieht die Kreisliga 2 in der Saison 2026/27 aus
VfB Scharnhorst Großgörschen (Ab)
SG Teuchern/Nessa II
SV Eintracht Profen
SG Schönburg/Possenhain-Leißling
SV Blau-Gelb Geußnitz
SV Großgrimma II
SV Eintracht Bornitz
SV Schwarz-Gelb Deuben
FSV Grün-Gelb Osterfeld
TSV Tröglitz
SG Lützen/Meuchen
VSG Löbitz
SV Hohenmölsen (Auf)
So sieht die Kreisklasse 1 in der Saison 2026/27 aus
SG Bad Bibra/Saubach (Ab)
SG Langendorf II/Goseck
SV Mertendorf II
ESV Herrengosserstedt II
SpVgg Reinsdorf/Weißenschirmbach
SG Eintracht Lossa II (Neu)
So sieht die Kreisklasse 2 in der Saison 2026/27 aus
SG Großgörschen/Kitzen II (Ab)
SV Eintracht Profen II
SV Motor Zeitz II
SG Kickers Rasberg/1. FC Zeitz III
SG Könderitz
SV Hohenmölsen II (Neu)
So sieht die Kreisklasse 3 in der Saison 2026/27 aus