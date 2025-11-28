 2025-11-28T07:03:18.113Z

Allgemeines
– Foto: Michael Bates

Drei Aufsteiger wollen am Ersten Germania Bietigheim dran bleiben

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause ordnet die Kräfte in der Bezirksliga Enz/Murr: Spitzenreiter SV Germania Bietigheim will den Vorsprung behaupten, die Verfolger TSV Heimsheim und TSV Münchingen bleiben in Lauerstellung. Dahinter streiten Löchgau II, Marbach und Besigheim um gute Ausgangspositionen für das neue Jahr, während im Tabellenkeller Pflugfelden, Schwieberdingen und AKV B.G. Ludwigsburg dringend Punkte benötigen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
14:30

TSV Merklingen empfängt die Spvgg Besigheim zu einem direkten Duell des Mittelfelds. Beide liegen mit 20 beziehungsweise 22 Punkten eng beieinander – kleine Details könnten über einen versöhnlichen Abschluss vor der Pause entscheiden.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
14:30

TSV Heimsheim geht gegen den TV Aldingen mit der Wucht von 30 Punkten als Favorit in die Partie. Die Gäste stehen bei 18 Zählern und werden Stabilität suchen, um Abstand nach unten zu wahren.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
14:30

TASV Hessigheim trifft auf AKV B.G. Ludwigsburg und kann mit einem Heimsieg die ruhige Zone festigen. Der Aufsteiger aus Ludwigsburg (14 Punkte) braucht im Abstiegskampf dringend ein Signal.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
14:30

Der FC Marbach will gegen den TSV Schwieberdingen seine Position in der ersten Tabellenhälfte bestätigen. Für die Gäste (12 Punkte) zählt jeder Zähler, um vor der Winterpause den Anschluss nicht zu verlieren.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
14:30

Der SV Pattonville misst sich mit dem SV Salamander Kornwestheim in einem richtungsweisenden Nachbarschaftsduell der Tabelle. Pattonville (22 Punkte) liebäugelt mit dem oberen Drittel, Kornwestheim (16) braucht eine stabile Auswärtsleistung.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
14:30

TV Pflugfelden empfängt den FV Löchgau II – ein Treffen mit klaren Vorzeichen. Während die Gastgeber am Tabellenende stehen, reist der Aufsteiger aus Löchgau mit 23 Punkten als Favorit an.

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
15:00live

TSV Phönix Lomersheim fordert Spitzenreiter SV Germania Bietigheim heraus. Die Hausherren (17 Punkte) brauchen Effizienz, um die Serie des Leaders (35) zu brechen.

So., 30.11.2025, 15:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
15:30

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II bekommt es mit dem TSV Münchingen zu tun. Für die Reserve (21 Punkte) ist es ein Härtetest, der Aufsteiger Münchingen (30) will den Druck auf die Spitze hochhalten.

Timo BabicAutor