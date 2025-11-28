Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
– Foto: Michael Bates
Drei Aufsteiger wollen am Ersten Germania Bietigheim dran bleiben
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags
Der vorletzte Spieltag vor der Winterpause ordnet die Kräfte in der Bezirksliga Enz/Murr: Spitzenreiter SV Germania Bietigheim will den Vorsprung behaupten, die Verfolger TSV Heimsheim und TSV Münchingen bleiben in Lauerstellung. Dahinter streiten Löchgau II, Marbach und Besigheim um gute Ausgangspositionen für das neue Jahr, während im Tabellenkeller Pflugfelden, Schwieberdingen und AKV B.G. Ludwigsburg dringend Punkte benötigen.
TSV Merklingen empfängt die Spvgg Besigheim zu einem direkten Duell des Mittelfelds. Beide liegen mit 20 beziehungsweise 22 Punkten eng beieinander – kleine Details könnten über einen versöhnlichen Abschluss vor der Pause entscheiden.
Der FC Marbach will gegen den TSV Schwieberdingen seine Position in der ersten Tabellenhälfte bestätigen. Für die Gäste (12 Punkte) zählt jeder Zähler, um vor der Winterpause den Anschluss nicht zu verlieren.
Der SV Pattonville misst sich mit dem SV Salamander Kornwestheim in einem richtungsweisenden Nachbarschaftsduell der Tabelle. Pattonville (22 Punkte) liebäugelt mit dem oberen Drittel, Kornwestheim (16) braucht eine stabile Auswärtsleistung.