Drei Aufsteiger, neun Punkte In drei aufeinanderfolgenden Spielen bekam es Neustadt (Orla) mit allen Aufsteigern der Landesklasse 1 zu tun. Auch gegen den FC Thüringen Jena schnappte sich Blau-Weiß die Zähler.

Spielbericht von Adi Volbert (BW Neustadt (Orla)

Bei bestem Fussballwetter baten die Orlastädter den dritten Aufsteiger in Folge zum Spiel. Auch diesmal war der Gegner der Neustädter ohne Chance auf Punkte.

Mit Anpfiff der Partie übernahmen die Blau-Weißen sofort die Initiative und drückten die Jenzigkicker tief in die eigene Hälfte. Die erste Möglichkeit der Orlastädter hat Moses Walther, der das Zuspiel von Maxim Engler nicht kontrolliert abschließen kann (3.). Nach 10 Minuten dann die logische Konsequenz, Robin-Lee Engler leitet den Angriff über die rechte Seite ein, sein Zuspiel nimmt Elia Walther auf, setzt sich gegen seine Gegenspieler durch, sein präziser Pass ins Zentrum findet am zweiten Pfosten Maxim Engler, der keine Mühe hat (1:0, 10.). Die Gäste aus Jena haben Mühe sich aus der eigenen Hälfte zu bewegen. Nahezu keine Entlastung für die Kicker von Trainer Steffen Geisendorf. Ein öffnender Diagonalpass hebelt die dicht gestaffelte Abwehr der Jenaer aus. Der Ball findet Maxim Engler auf der linken Seite, dessen Eingabe kommt zu Bruder Robin-Lee, der die Führung ausbaut (2:0, 19.). Die Möglichkeiten der Gäste blieben Seltenheit, die erste datiert erst in der 37. Minute. Aber gleich wieder sehr gute Möglichkeiten im Minutentakt auf Neustädter Seite. Maxim Engler setzt Elia Walther in Szene, dessen straffer Schuss knapp am rechten Pfosten vorbeifegt (38.). Dann erneut Elia, der Robin-Lee Engler im Zentrum sieht, der knapp verpasst (43.).