Drei auf einem Schlag! Kästorf präsentiert erste Neuzugänge

– Foto: Sascha Drenth

Der SSV Kästorf hat via Instagram gleich drei Neuzugänge für die kommende Saison vorgestellt. Mit Yannick Könnecker, Lion Krizak und Marvin Oktay verstärken künftig drei neue Spieler den Kader der Rot-Weißen.

Vom MTV Wolfenbüttel wechselt Yannick Könnecker nach Kästorf. Der Mittelfeldspieler soll vor allem mit seiner Erfahrung und Vielseitigkeit überzeugen. Sportvorstand Chris Borgsdorf erklärte: „Yannick bringt Qualität, Erfahrung und Flexibilität mit. Wir sind überzeugt, dass er unsere Mannschaft sportlich weiter verstärken wird.“

Auch Lion Krizak schließt sich dem SSV Kästorf an. Der flexible Außenspieler kommt vom VfB Fallersleben und kann sowohl offensiv als auch defensiv eingesetzt werden. Der Verein hob besonders seine körperliche Präsenz und Dynamik hervor und zeigte sich überzeugt davon, dass Krizak die Mannschaft weiter verstärken werde. Gleichzeitig bedankte sich der SSV ausdrücklich beim VfB Fallersleben für die „offene und unkomplizierte Zusammenarbeit“ im Zuge des Wechsels.