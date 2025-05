Drei anspruchsvolle Auswärtsspiele für die Spitzenteams

Nur noch zwei Spieltage verbleiben in der Bezirksliga Staffel 1 in Westfalen:



TuS Brake, FC Lübbecke und BV Stift Quernheim kämpfen um die Meisterschaft und um die Aufstiegsrunde zur Landesliga (Platz 2).



Der FC Lübbecke hat die Niederlagen von Brake und Quernheim ausgenutzt und ist nun neuer Tabellenzweiter. Dadurch besitzt der Tabellenführer TuS Brake nur noch einen Vorsprung von einem bzw. vier Punkten auf die Verfolger.



Am kommenden Spieltag reist TuS Brake bereits am Donnerstag zur SPVG Hiddenhausen (Platz 7), FC Lübbecke spielt am Sonntag beim SC Vlotho (Platz 10) und BV Stift Quernheim reist am Sonntag zum SV Oetinghausen (Platz 9). Drei anspruchsvolle Auswärtsaufgaben für die Top Teams, welche es nicht zu unterschätzen gilt.

TuS Brake wird am Sonntag Meister, sollte man sein eigenes Spiel gewinnen und der FC Lübbecke verlieren sollte.



Es bleibt weiter spannend, da es am letzten Spieltag (01.06.) zum Topspiel zwischen BV Stift Quernheim und TuS Brake kommt.



Im Tabellenkeller sind die Entscheidung bereits gefallen – FT Dützen (zurückgezogen), TuS Jöllenbeck und der TuS Bruchmühlen sind bereits sicher abgestiegen und werden in der nächsten Saison in der Kreisliga A starten.