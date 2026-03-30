Drei Alutreffer verhindern TV-Erfolg gegen Haspelmoor

Erzielte das 1:1 für den TV Stockdorf: Maros Knapik (l.). – Foto: Dagmar Rutt

Dabei erwischte Stockdorf zunächst den besseren Start. „Die ersten 25 Minuten waren wir super drin“, betonte Trainer Mario Benz nach dem Spiel. Seine Mannschaft kontrollierte das Geschehen, spielte sauber von hinten heraus und ließ Ball und Gegner laufen. Umso ärgerlicher war dann der Rückstand: „Gegen den Ball war das laienhaft. In der Situation hatten wir eine 5-gegen-3-Überzahl und müssen den Ball trotzdem schlecht klären.“ Die Folge: Ecke für Haspelmoor – und ein wuchtiger Kopfball von Matthias Hillmayr fand den Weg unhaltbar ins Kreuzeck zum 0:1 (37.).

Im Topspiel der A-Klasse 1 trennten sich der TV Stockdorf und der SV 1949 Haspelmoor mit einem leistungsgerechten 1:1-Unentschieden. In einer intensiven und über weite Strecken ausgeglichenen Partie sahen die Zuschauer ein Duell auf spielerisch gutem Niveau – deutlich strukturierter als noch in der Vorwoche gegen den SV Althegnenberg.

Mit diesem Treffer verlor Stockdorf kurzzeitig den Faden. Der Gegner setzte vermehrt auf lange Bälle, insbesondere Innenverteidiger Felix Hochholzer überzeugte mit präzisen Zuspielen aus der Tiefe und stellte die Stockdorfer Defensive vor Probleme. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein zerfahrenes Spiel – „ein Hin und Her, genau wie das Wetter zurzeit“, so Benz. Klare Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware.

Nach dem Seitenwechsel zeigte Stockdorf jedoch ein anderes Gesicht. Die Mannschaft erhöhte den Druck deutlich, stellte auf Doppelspitze um und wurde zunehmend gefährlicher. Ein Treffer wurde aufgrund einer knappen Abseitsentscheidung aberkannt – bereits das sechste Abseitstor der Saison. „Ob das wirklich abseits war?“, ließ Benz durchblicken. In der Folge spielte nahezu nur noch Stockdorf: Mit konsequentem Offensivpressing, mutigem Spiel nach vorne und klarer Struktur im Aufbau drängte der TV auf den Ausgleich.

Der verdiente Lohn folgte schließlich nach einem Ballgewinn im Angriffsdrittel: In einer 3-gegen-2-Situation setzte Stockdorf energisch nach, eroberte den Ball, und Maros Knapik schob zum 1:1 ein (54.). Zudem hatte die Heimelf mehrfach Pech – gleich drei Aluminiumtreffer verhinderten den möglichen Sieg.

Insgesamt zeigte die Mannschaft eine klare Leistungssteigerung und blieb ihrer Linie treu, konsequent flach von hinten herauszuspielen. Am Ende steht ein Unentschieden, mit dem beide Teams leben können. „Das 1:1 geht in Ordnung“, resümierte Benz. Positiv hervorzuheben sind neben der geschlossenen Mannschaftsleistung vor allem Constantin Ebbinghaus sowie Jakob Schneid, der nach überstandenem Kreuzbandriss wieder voll da ist und ein starkes Comeback zeigte. Die Partie war geprägt von Fairness und Intensität, auch die Schiedsrichterleistung wurde ausdrücklich gelobt. „Gegenüber letzter Woche war das heute spielerisch völlig in Ordnung, auch das Schiedsgericht hat überzeugt“, sagte Benz.