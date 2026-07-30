Drei Achtelfinalisten stehen fest Badischer Pokal +++ Walldorf, Sandhausen und Eppingen haben vorgelegt +++ Die weiteren Drittrundenpartien steigen am Samstag und Sonntag von red. · 30.07.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die Kirchheimer wollen am Wochenende erneut etwas zu feiern haben, wenn sie es mit dem FC Östringen zu tun bekommen. – Foto: Y. Le Madon

Ganz früh dran war der FC-Astoria Walldorf. Der Regionalligist löste sein Achtelfinalticket im badischen Pokal bereits am Donnerstagabend mit einem 6:0-Erfolg beim SV Langensteinbach. Am Freitag folgten der Drittligist SV Sandhausen, der derm Verbandsligisten TSG Weinheim keine Chance ließ und 5:0 gewann. Mit einem 3:0-Sieg machte sich der Verbandsligist VfB Eppingen auf den Nachhauseweg vom Odenwald-Landesligisten TSV Tauberbischofsheim.

Zum Vorbericht Etwas mehr als zwei Jahre ist das letzte Aufeinandertreffen her. "Das war ein richtiger Thriller", erinnert sich Thorsten Maas an das 4:2 seiner SG Heidelberg-Kirchheim gegen den FC Östringen zurück. Der 2. Abteilungsleiter stand am 2. Juni 2024 daumendrückend am Spielfeldrand für seine SGK, die mit diesem Erfolg das Finale der Verbandsliga-Aufstiegsrelegation erreichte und dort gegen den FV Mosbach einen weiteren Sieg zum Aufstieg feiern durfte. Nun müssen die Kirchheimer nach Östringen und Maas erwartet bei dem jahrelangen Landesliga-Spitzenteam aus Mittelbaden, "den ersten richtigen Härtetest der Vorbereitung." Die beiden ersten Pokalrunden bei den Kreisligisten SG Kirchardt (6:0) und dem SV Rohrbach (4:0) brachten die erwartet klaren Siege. "Außerdem dürften die Östringer noch eine Rechnung mit uns offen haben", rechnet der SGKler mit einem harten Stück Arbeit für Neu-Trainer Christian Schäfer und seine Schützlinge.

Der Einzug in die dritte Runde war das erhoffte Ziel, auf diese Weise bekommen die Süd-Heidelberger vor dem Ligaauftakt über drei Wochenenden hinweg die Gelegenheit sich in Pokalspielen unter Wettkampfbedingungen auf die Verbandsliga vorzubereiten. "Das ist einfach etwas anderes, als "nur" Testspiele zu haben", weiß Maas und findet darüber hinaus die Möglichkeit wichtig, "auch mal die Jüngeren reinwerfen und etwas probieren zu können." Über die Anfangsphase der Vorbereitung kann er, wenig überraschend, nur Positives berichten: "Es fühlt sich gut an mit Christian als neuem Trainer und ich bin ganz zuversichtlich, weil wir auf drei, vier Positionen noch einmal gezielt nachlegen konnten." Sollte es über Östringen ins Achtelfinale gehen, würde dort entweder die SpVgg Heidelsheim oder der 1.CfR Pforzheim warten.