Drei Achtelfinalisten stehen fest

Ganz früh dran war der FC-Astoria Walldorf. Der Regionalligist löste sein Achtelfinalticket im badischen Pokal bereits am Donnerstagabend mit einem 6:0-Erfolg beim SV Langensteinbach. Am Freitag folgten der Drittligist SV Sandhausen, der derm Verbandsligisten TSG Weinheim keine Chance ließ und 5:0 gewann. Mit einem 3:0-Sieg machte sich der Verbandsligist VfB Eppingen auf den Nachhauseweg vom Odenwald-Landesligisten TSV Tauberbischofsheim.
Etwas mehr als zwei Jahre ist das letzte Aufeinandertreffen her. "Das war ein richtiger Thriller", erinnert sich Thorsten Maas an das 4:2 seiner SG Heidelberg-Kirchheim gegen den FC Östringen zurück. Der 2. Abteilungsleiter stand am 2. Juni 2024 daumendrückend am Spielfeldrand für seine SGK, die mit diesem Erfolg das Finale der Verbandsliga-Aufstiegsrelegation erreichte und dort gegen den FV Mosbach einen weiteren Sieg zum Aufstieg feiern durfte.
Nun müssen die Kirchheimer nach Östringen und Maas erwartet bei dem jahrelangen Landesliga-Spitzenteam aus Mittelbaden, "den ersten richtigen Härtetest der Vorbereitung." Die beiden ersten Pokalrunden bei den Kreisligisten SG Kirchardt (6:0) und dem SV Rohrbach (4:0) brachten die erwartet klaren Siege. "Außerdem dürften die Östringer noch eine Rechnung mit uns offen haben", rechnet der SGKler mit einem harten Stück Arbeit für Neu-Trainer Christian Schäfer und seine Schützlinge.
Der Einzug in die dritte Runde war das erhoffte Ziel, auf diese Weise bekommen die Süd-Heidelberger vor dem Ligaauftakt über drei Wochenenden hinweg die Gelegenheit sich in Pokalspielen unter Wettkampfbedingungen auf die Verbandsliga vorzubereiten. "Das ist einfach etwas anderes, als "nur" Testspiele zu haben", weiß Maas und findet darüber hinaus die Möglichkeit wichtig, "auch mal die Jüngeren reinwerfen und etwas probieren zu können."
Über die Anfangsphase der Vorbereitung kann er, wenig überraschend, nur Positives berichten: "Es fühlt sich gut an mit Christian als neuem Trainer und ich bin ganz zuversichtlich, weil wir auf drei, vier Positionen noch einmal gezielt nachlegen konnten." Sollte es über Östringen ins Achtelfinale gehen, würde dort entweder die SpVgg Heidelsheim oder der 1.CfR Pforzheim warten.
Eine der brennendsten Frage vor Runde drei: Haut die SpVgg Neckarsteinach den nächsten Favoriten raus? Nach der 2:1-Überraschung gegen den Landesligisten VfB St.Leon und der 4:0-Sensation gegen den Oberligisten 1.FC Mühlhausen, scheint ein Heimsieg am Sonntag gegen den SV Osterburken fast schon eingeplant zu sein.
Doch gerade in dieser Konstellation ist Vorsicht geboten. Der Buchener Kreisliga-Meister – mit 20 Punkten Vorsprung auf den Zweiten und ohne Niederlage – hat eine fabelhafte Saison hinter sich, genau wie Neckarsteinach selbst. Beide Teams haben das Verlieren regelrecht verlernt. Auf den Sieger wartet im Achtelfinale entweder der TSV Tauberbischofsheim, das wäre für Osterburken ein Derby, oder der VfB Eppingen, der vor Wochenfrist die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal ausgeschaltet hat. Der Weg ins Viertelfinale könnte durchaus steiniger sein, wenn man in Betracht zieht, dass ab jetzt die Dritt- und Regionalligisten in den Wettbewerb einsteigen.
Den Anfang macht der FC-Astoria Walldorf am Donnerstagabend. Beim mittelbadischen Landesligisten SV Langensteinbach ist das Weiterkommen Formsache für den Regionalligisten, der in anderthalb Wochen mit dem Gastspiel bei den Offenbacher Kickers in den Ligabetrieb startet. Anpfiff in Langensteinbach ist um 19.15 Uhr.
Tags darauf Freitag wird es für den SV Sandhausen ernst. Der Regionalliga-Mitfavorit spielt beim Verbandsligisten TSG Weinheim um sein Achtelfinalticket (Anpfiff, 18.30 Uhr), das als Gegner so oder so einen Meisterschaftskandidaten aus der Landesliga bereithalten würde. Der FK Srbija Mannheim und der FV Brühl sind in jener Liga die am häufigsten genannten Favoriten auf die Meisterschaft samt Verbandsliga-Aufstieg und treffen sich nun im Pokal. Für Sandhausen gilt: Alles, was jetzt und in der nächsten Runde kommt, ist absolute Pflicht.
Das vermeintlich attraktivste Los hat der FV Elztal mit dem SV Waldhof Mannheim gezogen. Der andere Mannheimer Top-Klub gastiert in Durlach beim ASV.