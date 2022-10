Drei Abwehrspieler treffen zum vierten Stern-Heimsieg

⭐ Die stärkste Abwehr der Kreisliga A I kann nicht nur Tore verhindern, sondern auch erzielen: Drei Defensivleute schießen den 1. FC Stern Mögglingen zum 3:1-Arbeitssieg gegen den TV Weiler in den Bergen - Fußball! 💪



💬 "Was sollen wir heute T(h)un, Fisch?", lautete die zentrale Frage an Trainer Tuna Tözge angesichts der dünnen Personaldecke. Die Antwort lag auf der Hand: Du hast die Wa(h)l, Fisch. Oder besser gesagt: Du hast den Manuel Wahl – plus Hannes Balle, der trotz Wadenschmerzen in die Startelf zurückkehrte und Kapitän Chris Forstenhäusler im defensiven Mittelfeld würdig vertrat. Routinier Balle brachte die Hausherren nach zwölf Minuten auf die Siegerstraße, indem er eine Freistoßflanke von Paul Österle mit dem Scheitel in die Maschen setzte. Nur kurz darauf musste sich TVW-Keeper Dominic Cavatoni mächtig strecken, um einen Kopfball von Ibrahim Cakmak aus dem unteren Eck zu fischen.



Nach dieser schwungvollen Anfangsphase verflachte das Spiel zunehmend. Viele Fehlpässe und verstolperte Bälle, aber kaum aufregende Szenen – zumindest ein Lob für die FC-Defensive, die den Gegner erneut weit weg vom eigenen Tor hielt. Zu Beginn der zweiten Hälfte traf Cakmak nur den Pfosten, umso mehr kam der zweite Treffer einer Erlösung gleich – zumal er unter die Kategorie Traumtor fiel: Linksverteidiger Manuel Wahl, zur Halbzeit erst für den verletzten Flavio Steinle eingewechselt, schnappte sich eine zu weit geratene Wiedmann-Flanke und jagte sie in einem Strahl hinein in den Winkel (65.).



Doch der FC Stern wäre eben nicht der FC Stern, wenn er seine Fans nicht bis zum Schluss zittern lassen würde. Wiedmann und Keskin verpassten aus kürzester Entfernung die Entscheidung, stattdessen kamen der harmlose Tabellenvorletzte durch einen Handelfmeter zum Anschluss (82.). In einer hitzigen Schlussphase aber bewahrten die Mögglinger einen kühlen Kopf und es folgte der große Auftritt von Sinan Keskin. Trotz seinem lädierten Knie hatte sich der "Sturm-Stier" ebenso wie Balle in den Dienst der Mannschaft gestellt. Er blieb zwar torlos, doch in der Nachspielzeit zog er zunächst zwei Fouls, vernaschte dann auf engstem Raum vier Bewacher und legte trocken ab in die Mitte – dort vollstreckte der aufgerückte Abwehrmann Steffen "Berry" Berreth zum 3:1-Endstand (90.+2).



Kein glanzvoller Auftritt, aber Sieg ist Sieg. Dank ihrer makellosen Heimbilanz (12 Punkte aus vier Spielen) führt die Tözge-Elf als neuer Tabellendritter (16 Punkte) nun sogar das Verfolgerfeld hinter Spitzenreiter Lorch (22) und Lokalrivale Böbingen (20) an. Nun heißt es nachlegen am kommenden Sonntag beim SV Hussenhofen!



