Drei Absteiger, vier Aufsteiger - die Verbandsliga vor dem Start

– Foto: Samuel Elsässer

Die Verbandsliga Württemberg steht vor einer Saison voller Brisanz. Mit dem FSV Hollenbach, dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen und dem 1. Göppinger SV kommen gleich drei Absteiger hinzu. Auf der anderen Seite betreten der TSV Ehningen, Türkspor Neu-Ulm, die SKV Rutesheim und die TSG Balingen II als Aufsteiger die Liga. Dazwischen stehen jene Vereine, die schon im vergangenen Jahr erfahren haben, wie schmal der Grat zwischen Aufstiegshoffnung und Abstiegsangst sein kann. Der Erste steigt direkt in die Oberliga auf, der Zweite spielt nach den vorliegenden Angaben die Aufstiegsrelegation zur Landesliga. Am anderen Ende droht den Mannschaften auf den Plätzen 13 bis 16 voraussichtlich der direkte Abstieg in die Bezirksliga, während der Zwölfte wahrscheinlich in die Abstiegsrelegation muss. Schon der erste Spieltag am 15. August macht deutlich: Eine lange Anlaufphase wird sich kaum jemand erlauben können.

FSV 08 Bietigheim-Bissingen: Auch der FSV 08 Bietigheim-Bissingen kommt als Absteiger in die neue Spielzeit. Eine genaue Vorjahresplatzierung ist in den Angaben nicht enthalten. Trainer Daniel Zmpitas bekommt einen stark veränderten Kader. Neu dabei sind Marlon Radel, zuvor vereinslos, Lukas Mann vom FV Löchgau, Henry Alexander Strahl vom SV Fellbach, Jannik Dannhäußer vom VfR Heilbronn, Ivanilson Guerra Matias vom FV Löchgau, Mirhan Inan von der TSG Balingen, Luis Weber vom VfR Heilbronn, Ali Bozatzioglou von Calcio Leinfelden-Echterdingen, Komninos Delkos vom FV Löchgau, Erind Zogu vom FC Holzhausen, Mohamed Baroudi, zuvor vereinslos, Medin Bulic vom FV Löchgau und Roman Timoshenko vom SGV Heilbronn-Freiberg. Gegangen sind Alexander Götz zum FV Löchgau, Max Stumm zur TSG Backnang, Vincent Fitze zum 1. CfR Pforzheim, Patrick Scheele zur SKV Rutesheim, Tom Kleinmann zum 1. CfR Pforzheim, Emre Yalcin zum 1. CfR Pforzheim, Sven Burkhardt zum VfR Heilbronn, Bleart Dautaj zum 1. FC Normannia Gmünd, Andreas Üstün zum FC Esslingen, Leif Lochbrunner zum 1. FC Normannia Gmünd, Angelo Di Stefano zum TSV Ehningen, Nico Albrecht zum VfR Heilbronn, Marcel Javier Dußling zur SKV Rutesheim und Marko Andric zu Türkspor Neckarsulm. Los geht es am 15. August um 15.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die Sportfreunde Dorfmerkingen.

FSV Hollenbach: Für den FSV Hollenbach beginnt nach dem Abstieg ein neuer Anlauf unter Trainer Reinhard Schenker. Eine konkrete Platzierung des FSV aus der vergangenen Saison ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt, fest steht lediglich der Abstieg in die Verbandsliga. Zum Kader stoßen Julian Erhardt von der SpVgg Satteldorf, Leon Wildermann vom FSV Hollenbach, Johannes Heck vom FSV Hollenbach und André-Dennis Croitoru von Türkspor Neckarsulm. Den Verein verlassen haben Jannis Bieniek zum VfR Gommersdorf, Janis Gesell zur SpVgg Ansbach, Rico Hofmann zum TSV Abtswind, Marco Specht zum FC Nöttingen, Esnaf Rejan Omerovic zu Türkspor Neckarsulm und Christoph Schöler zum VfB Franken Schillingsfürst. Der erste Prüfstein wartet am Samstag, 15. August, um 15 Uhr auswärts bei Calcio Leinfelden-Echterdingen.

Sportfreunde Schwäbisch Hall: Die Sportfreunde Schwäbisch Hall beendeten die vergangene Verbandsliga-Saison mit 49 Punkten auf dem siebten Platz. Trainer Tobias Weis geht mit einer erheblich umgebauten Mannschaft in die neue Runde. Verpflichtet wurden Marc Wagemann von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Henry Hutzenlaub von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Maximilian Schön ohne Angabe eines bisherigen Vereins, Luca Provvido von der TSG Öhringen, Lorik Makolli von der TSG Öhringen, Leorant Marmullaku vom VfR Heilbronn, Philipp Schropp von der TSG Öhringen und Alexander Aschauer vom 1. FC Normannia Gmünd. Auf der anderen Seite wechselten Daniel Martin zur SpVgg Satteldorf, Daniel Dahmen zur SpVgg Satteldorf, Niklas Vuletic zum SSV Schwäbisch Hall, Benjamin Kurz zur SpVgg Satteldorf, Mika Joel Thalheimer zum SSV Schwäbisch Hall, Sven Dambach zum SSV Schwäbisch Hall, Noel Leandro Guerriero zur TSG Backnang, Zarda Serbest Mohammed Mohammed zum SSV Schwäbisch Hall, Marc Göltenboth zum TSV Michelfeld 1954 und Günter Schmidt zum VfR Heilbronn. Am ersten Spieltag wartet auswärts der TSV Berg, Anpfiff ist am 15. August um 15.30 Uhr.

1. Göppinger SV: Der dritte Absteiger ist der 1. Göppinger SV, dessen konkrete Abschlussplatzierung aus der Vorsaison in den Angaben ebenfalls nicht genannt ist. Neuer Trainer ist Daniel Güney, der von der TSG Balingen kommt und zugleich als Zugang geführt wird. Darüber hinaus wechseln Alperen Nehir von Türkspor Nürtingen 73, Danis Dipa von Türkspor Neckarsulm, Maximilian Gjini vom TSV Oberensingen, Marvin Seybold vom SSV Ulm 1846 Fußball, Gino Andre Portella vom 1. CfR Pforzheim, Niko Lucic vom SSV Reutlingen, Max Schlotterbeck vom TSV Köngen, Vincent Sadler von der TSG Backnang, Benjamin Dudda vom TSV Essingen, Niklas Hofmeister vom 1. FC Normannia Gmünd und Cristian Gilés Sanchez von Türkspor Neckarsulm nach Göppingen. Abgegeben wurden Kevin Dicklhuber an den TSV Ottenbach, Bastian Frölich an Kickers Offenbach, David Trivunic an den FC Nöttingen, Matthias Layer an den TSGV Waldstetten, Enrico Alejandro Piu an den 1. CfR Pforzheim, Florian Mack an die Young Boys Reutlingen, Oguzhan Kececi an den FC Nöttingen, Philip Udogu an den CSC 03 Kassel und Chigaemezu Francis Ubabuike an den VfL Nagold. Der Auftakt führt den Göppinger SV am 15. August um 15.30 Uhr zur SKV Rutesheim.

Sportfreunde Dorfmerkingen: Dorfmerkingen gehörte in der vergangenen Spielzeit zur oberen Hälfte und belegte mit 51 Punkten den vierten Platz. Trainer Stefan Schill erhält vier neue Spieler: Steffen Kienle vom VfR Aalen, Baris Acikgöz von der SG Heldenfingen/Heuchlingen, Alverik Montag vom TSV Nördlingen und Lirion Buduri-Gashi vom VfR Aalen. Verlassen haben die Sportfreunde Maximilian Blum zum SV Waldhausen und Manuel Michel zum SV/DJK Nordhausen-Zipplingen; bei Fabian Adler ist das neue Ziel als unbekannt angegeben. Gleich zum Start geht es am 15. August um 15.30 Uhr zum Absteiger FSV 08 Bietigheim-Bissingen – ein Auftakt, der früh zeigen kann, wohin die Reise führt.

TSV Berg: Der TSV Berg kommt mit dem Rückenwind eines fünften Platzes aus der vergangenen Saison. 50 Punkte standen nach 32 Spielen zu Buche. Trainer Oliver Ofentausek kann künftig auf Johannes Moser, dessen bisheriger Verein nicht angegeben ist, Moritz Jeggle vom FV Ravensburg, Tim Lauenroth vom FV Ravensburg, Manuel Geiselhart vom FV Ravensburg, Benjamin Rabic vom FV Ravensburg II, Noah Kleiser vom SSV Ulm 1846 Fußball und Marvin Lang vom FC Memmingen II zurückgreifen. Gegangen sind Romeo Lindinger zum VfB Friedrichshafen, Julian Karg zum SV Oberzell, Jonas Schuler zum FC Mengen, Haris Mesic zum SV Ettenkirch, Nick Zimmerer zum SC Pfullendorf und Marcel Klein zum SC Pfullendorf. Zum Auftakt empfängt Berg am 15. August um 15.30 Uhr die Sportfreunde Schwäbisch Hall.

VfB Friedrichshafen: Der VfB Friedrichshafen behauptete sich im vergangenen Jahr nach seinem Aufstieg und schloss die Saison mit 44 Punkten auf dem neunten Platz ab. Trainer Stephan Steinhauser bekommt mit Romeo Lindinger vom TSV Berg, Jamie Koch vom VfB Friedrichshafen und Omar Bun Ceesay von der SpVgg Lindau drei Zugänge. Leonard Homburger verlässt die Mannschaft wegen seines Studiums, Abdoul Diallo wechselt zum SV Ettenkirch. Am ersten Spieltag tritt Friedrichshafen zuhause gegen Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm an. Die Partie beginnt am 15. August um 15 Uhr.

SV Fellbach: Der SV Fellbach kam in der vergangenen Saison als Absteiger in die Verbandsliga und landete mit 49 Punkten auf dem achten Platz. In der neuen Runde tragen Kirakos Gountoulas und Nicos Gountoulas gemeinsam die Verantwortung als Trainer. Neu sind Aristidis Perhanidis von der TSVgg Plattenhardt, Enrico Caruso, zuvor vereinslos, Luca Vullo vom FSV Waiblingen, Matino Schlotterbeck von Calcio Leinfelden-Echterdingen, Moritz Walz vom MTV Stuttgart, Elton Selimi von der SG Weinstadt, Jonas Eichinger von Türkspor Neckarsulm, Ermir Ajeti von der SG Weinstadt, Panajiotis Kalaitzidis aus der eigenen Jugend, Bruno Poitner vom SV Fellbach und Simone Giovanni Doria von der SG Sonnenhof Großaspach. Den Verein verlassen haben Henry Alexander Strahl zum FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Bendito Calemba zum FSV Waiblingen, Niklas Weiß zum FSV Waiblingen, Thomas Bauer zum FC Nöttingen, Filip Stanic zur SG Oppenweiler-Strümpfelbach, Adam Heilig zum FV Ravensburg II, Alexander Lang zum TSV Bernhausen, Kristijan Dulabic zu Calcio Leinfelden-Echterdingen, Rrustem Shehaj zu KF Kosova Bernhausen und Ibrahim Njie zu den Young Boys Reutlingen. Der Auftakt steigt am 15. August um 15 Uhr zuhause gegen die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach.

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach: Mit 49 Punkten und dem sechsten Platz beendete die TSG die zurückliegende Runde unmittelbar vor Schwäbisch Hall. Nun beginnt unter Leonard Gjini eine neue Phase. Gjini selbst kommt vom TSV Oberensingen und wird zugleich als Zugang geführt. Mit ihm wechseln Calvin Rosental vom VfR Aalen, Marlon Lander vom TSV Oberensingen, Philipp Kees vom TSV Gaildorf, Georgios Avtzis vom TSV Oberensingen und Timo Ratter von der TSG Schnaitheim zur TSG. Den Klub verlassen Bastian Heidenfelder zur SGM Langenau, Marc Wagemann zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Simon Lechleitner zur SG Bettringen, Henry Hutzenlaub zu den Sportfreunden Schwäbisch Hall, Patrick Faber zum 1. FC Normannia Gmünd, Tim Seidler zum TSV Nördlingen, Enhar Jonus zum TSV Bad Boll, Luca Sigloch zur SG Bettringen und Muhamed Sanyang zu Calcio Leinfelden-Echterdingen. Am 15. August um 15 Uhr beginnt die Saison auswärts beim SV Fellbach.

TSV Oberensingen: Kaum eine Mannschaft der etablierten Verbandsligisten startet mit einer besseren Vorjahresplatzierung. Der TSV Oberensingen wurde mit 61 Punkten Dritter und lag damit hinter den Young Boys Reutlingen und dem FC Holzhausen. Neuer Trainer ist Marco Parrotta, der vom TSV Linsenhofen kommt und zugleich als Zugang geführt wird. Hinzu kommen Alban Dodoli vom SV Böblingen, Andre Simao vom VfL Sindelfingen, Kjell Otterbach vom SSV Reutlingen, Philipp Majewski vom SSV Reutlingen, Mehmet Kaan vom SGV Heilbronn-Freiberg, Dominik Orsolic vom FC Esslingen, Lucas Schuckenböhmer vom VfL Sindelfingen und Joaquim Agyemang vom SSV Reutlingen. Verlassen haben den TSV Leonard Gjini zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Marlon Lander zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Mika Vochazer zum SV Croatia Reutlingen, Nico Schmid zum TSV Bernhausen, Fabian Leidenbach zum TSV Bernhausen, Georgios Avtzis zur TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Maximilian Gjini zum 1. Göppinger SV und Leon Gerxhaliu zu KF Kosova Bernhausen. Zum Auftakt reist Oberensingen am 15. August zum FC Rottenburg, Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

FC Rottenburg: Der FC Rottenburg hatte sich als Aufsteiger in der vergangenen Saison behauptet und landete mit 41 Punkten auf dem elften Platz. Trainer Marc Mutschler erhält Verstärkung durch Luis Kalbacher vom SV Rangendingen, Daniel Genuardi vom TSV Hirschau, Nick Gutekunst vom SV Eutingen, Johannes Bastians vom TuS Ergenzingen, Melvin Gruhonjic vom TuS Ergenzingen, Daniel Metzger von der TSG Tübingen, Ruben Nyanga vom SV Croatia Reutlingen und Gaildonald Chefor Njekang vom TuS Ergenzingen. Den FC verlassen haben Daniel Angerer zum TSV Frommern, Stefan Seidel zum TSV Gomaringen, Maximilian Blesch mit dem Ende seiner Karriere, Jan Baur zum SV Hirrlingen, Maximilian Biesinger zum SV Nehren, Lennis Eberle für eine verletzungsbedingte Pause, Stanislav Votentsev zu Calcio Leinfelden-Echterdingen und Oleh Stepanenko zum SSV Reutlingen. Schon das erste Spiel hat Gewicht: Am 15. August um 15.30 Uhr empfängt Rottenburg den letztjährigen Dritten TSV Oberensingen.

Calcio Leinfelden-Echterdingen: Calcio Leinfelden-Echterdingen schloss die vergangene Saison mit 44 Punkten auf dem zehnten Platz ab. Trainer Adem Demir muss einen großen personellen Umbruch moderieren. Neu sind Mentor Morina von Calcio Leinfelden-Echterdingen II, Nikola Lakovic vom OFK Beograd Stuttgart, Filip Jordacevic vom TSV Bernhausen, Krystian Rudnicki vom FV Spfr Neuhausen, Ivan Krajinovic vom SV Croatia Reutlingen, Blendi Muji von Türkspor Stuttgart, Kristijan Dulabic vom SV Fellbach, Stanislav Votentsev vom FC Rottenburg, Muhamed Sanyang von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Duncan Cunion vom TSV Bad Boll und Leyan Yilmaz von Türkspor Eppingen. Abgegeben wurden Ali Bozatzioglou an den FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Jovan Djermanovic ohne Angabe eines neuen Vereins, Francesco di Frisco ohne Angabe eines neuen Vereins, Andreas Joachim ohne Angabe eines neuen Vereins, Philipp Seemann an den TSV Ehningen, Matino Schlotterbeck an den SV Fellbach, Zacharias Velvelidis an die SKV Rutesheim, Enes Isik an den FC Esslingen, Sangar Aziz an die TSVgg Plattenhardt, Sezgin Karabiyik an den SC Geislingen, Josip Pranjic an HNK Slaven Stuttgart, Georgios Kaligiannidis an den FC Hellas, Lukas Zweigle an den TV Darmsheim und Jonathan-Martin Swieter an den FV Dresden 06 Laubegast II. Zum Start kommt am 15. August um 15 Uhr mit dem FSV Hollenbach gleich ein Absteiger nach Leinfelden-Echterdingen.

TSV Ehningen: Der TSV Ehningen steigt zur Saison 2026/2027 in die Verbandsliga auf. Eine konkrete Platzierung aus der vergangenen Saison ist in den vorliegenden Angaben nicht enthalten. Trainer Johannes Pfeiffer bekommt zahlreiche neue Möglichkeiten. Verpflichtet wurden Lion Janzen vom MTV Stuttgart, Sebastian Oehme vom MTV Stuttgart, Paul Ulmer vom FC Esslingen, Marino Cerkez von der U19 der TSG Balingen, Luca Fenchel vom TuS Ergenzingen, Adrian Körtge Corral vom SV Böblingen, Simon Danquah vom SV Böblingen, Egemen Sarikaya vom FC Nöttingen, Leon Nowak von der SpVgg Holzgerlingen, Nils Hesmer ohne Angabe eines bisherigen Vereins, Philipp Seemann von Calcio Leinfelden-Echterdingen, Fabian Schrade vom SGV Heilbronn-Freiberg II, Jannik Fortenbacher von der TSG Balingen II, Angelo Di Stefano vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen und Musa Karakas vom SGV Heilbronn-Freiberg. Gegangen sind Marcel Berberoglu zum GSV Maichingen, Lars Jäger zum GSV Maichingen, Armin Zukic zum TSV Harthausen, Fabian Fais zum VfL Ostelsheim, Gökhan Akyüz zum GSV Maichingen, Mustafa Görkem zum GSV Maichingen, Jonas Horvat zum GSV Maichingen, Kenan Kasikci zum GSV Maichingen, Mustafa Avci zum GSV Maichingen, Julian Böhmler zum VfB Leimen, Uygar Iliksoy zum FV GW Ottenbronn und Philipp Schneider zum FV Wildbad. Ehningen eröffnet die Saison am 15. August bereits um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Mitaufsteiger TSG Balingen II.

Türkspor Neu-Ulm: Auch Türkspor Neu-Ulm kommt als Aufsteiger neu in die Verbandsliga. Die genaue Platzierung aus der Vorsaison ist in den Angaben nicht genannt. Trainer Florian Peruzzi kann auf elf Zugänge bauen: Johann Ndjongang vom FV Biberach/Riß, Müslümcan Beran von der SGM FKV/TSV Neu-Ulm II, Maurice Strobel vom SSV Ehingen-Süd, Angelo Barone vom SSV Ehingen-Süd, Benjamin Huber von der SGM Mähringen/Blaustein, Eman Hasanbegovic vom FV Illertissen II, Atahan Tekyildirim vom FV Illertissen, Mirko Dilber vom FC Blaubeuren, Eduart Osmani vom FC Blaubeuren, Marlon D'Elia von der SG Sonnenhof Großaspach und Finn Annabring vom FV Illertissen. Abgänge sind Tobias Weibler zum SV Ringingen, Burak Tastan mit dem Ende seiner Karriere, Nikola Stojnovic zum FV Illertissen, Mesut Ay mit dem Ende seiner Karriere, Ediz Özer zum TSV Bernstadt, Amer Dedic zum SV Ljiljan Ulm, Özhan Aksoy zum SV Esperia Italia Neu-Ulm, Caner Kazan zum SSV Ulm 1846 Fußball, Deniz Erten zum TSV Neu-Ulm und Telat Arayan mit unbekanntem Ziel. Die erste Verbandsliga-Aufgabe wartet am 15. August um 15 Uhr beim VfB Friedrichshafen.

SKV Rutesheim: Die SKV Rutesheim kehrt als Aufsteiger in die Verbandsliga ein. Wo Rutesheim in der vergangenen Saison genau platziert war, ist in den vorliegenden Angaben nicht aufgeführt. Trainer Christopher Baake begrüßt Marlon Herderich vom TV Echterdingen, Nick Rudloff vom SV Vaihingen, Leon Teller von der SKV Rutesheim, Luca Antonio Pellino von der SKV Rutesheim, Patrick Scheele vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen, Zacharias Velvelidis von Calcio Leinfelden-Echterdingen, Robin Slawig vom GSV Pleidelsheim und Marcel Javier Dußling vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen. Den Klub verlassen Yannik Walter zum TSV Heimsheim, Patric Vaihinger zum TSV Heimsheim, Ioannis Savvoulidis zum TSV Merklingen, Sven Göbel zum TSV Flacht und Marc Geist zum SV Leonberg/Eltingen. Die neue Saison beginnt am 15. August um 15.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen den Absteiger 1. Göppinger SV – viel größer könnte die erste Standortbestimmung kaum sein.

TSG Balingen II: Die zweite Mannschaft der TSG Balingen komplettiert das Quartett der Aufsteiger. Eine konkrete Platzierung aus der vorherigen Saison wird in den Angaben nicht genannt. Trainer Philipp Wolf erhält mit Jan-Christian Beifuß vom VfL Nagold, Dave Nzally vom TuS Ergenzingen, Emil Lüdemann-Ravit vom VfL Sindelfingen und Marko Blazevic vom FC Grosselfingen vier Neuzugänge. Den Verein beziehungsweise die Mannschaft verlassen Nathan Cuflom zum SV 03 Tübingen, Alessandro Leoniello zum SV 03 Tübingen, Gabriel Joas zum TSV Mähringen, Christos Thomaidis zum VfL Nagold, Florian Barth zur TSG Balingen, Noah Braun zur TSG Balingen, Noel Feher zur TSG Balingen, Dustin Fritz zur TSG Balingen, David Haas zur TSG Balingen, Noah Neff zur TSG Balingen, Jannik Fortenbacher zum TSV Ehningen und Pascal Kusch zum SV Nehren. Zum Auftakt kommt es direkt zu einem Aufsteigerduell: Am 15. August um 14 Uhr gastiert Balingen II beim TSV Ehningen.

So steht eine Verbandsliga vor dem Start, deren Kräfteverhältnisse schwerer einzuschätzen sind als noch vor einem Jahr. Die drei Absteiger FSV Hollenbach, FSV 08 Bietigheim-Bissingen und 1. Göppinger SV bringen die Erfahrung aus einer höheren Spielklasse mit, müssen jedoch teilweise erhebliche Veränderungen ihrer Kader verkraften. Mit dem TSV Oberensingen, den Sportfreunden Dorfmerkingen und dem TSV Berg stehen ihnen Mannschaften gegenüber, die sich in der vergangenen Saison bereits im oberen Bereich der Verbandsliga behauptet haben. Hinzu kommen vier Aufsteiger, die vom ersten Wochenende an beweisen müssen, dass sie auch eine Klasse höher bestehen können.

Schon die ersten 90 Minuten versprechen deshalb Spannung. Absteiger treffen auf etablierte Verbandsligisten, Aufsteiger begegnen sich direkt, und an mehreren Orten stehen sich Mannschaften gegenüber, deren Spieler noch vor wenigen Wochen das Trikot des nunmehrigen Gegners getragen haben. Bei vier voraussichtlichen direkten Abstiegsplätzen und einem möglichen Relegationsrang kann jeder Punkt früh Gewicht bekommen. Gleichzeitig lockt ganz oben der direkte Weg in die Oberliga. Zwischen diesen beiden Polen beginnt am 15. August eine Saison, in der sich Hoffnungen und Sorgen für 16 Mannschaften vom ersten Spieltag an unmittelbar gegenüberstehen.

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Hinweis: Alle Kader-Infos in diesem Bericht beruhen auf die von den jeweiligen Vereinsverwaltern auf FuPa eingetragenen Daten. Bei Fragen oder Hinweisen schreibt uns gerne eine E-Mail an wuerttemberg@fupa.net