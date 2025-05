Drei Abschiede: Nefzger, Zach und Strohmeier verlassen TSV Jetzendorf

Der Fußball-Landesligist TSV Jetzendorf muss sich zum Saisonabschluss mit einem 3:3 gegen Aystetten begnügen – also wieder kein Sieg.

Es war, als hätte sich die Fußballwelt gegen den TSV Jetzendorf verschworen: Die Mannschaft von Trainer Stefan Kellner versuchte alles, um ihre Sieglosserie am letzten Spieltag der Landesliga Südwest zu beenden. Doch trotz bester Chancen spielten die Jetzendorfer gegen den SV Cosmos Aystetten „nur” 3:3.

Kellner, der wie einige Spieler seine Abschiedsvorstellung gab, war nach dem Spiel zunächst enttäuscht: „Ich bin noch nicht in Feierlaune, weil es der Wahnsinn ist, dass wir nicht gewonnen haben. Jetzt stehen zehn Spiele ohne Sieg in der Bilanz, das ist natürlich nicht schön.” Beim Blick auf die Chancen und deren Qualität war die Fassungslosigkeit durchaus verständlich.

Die Zuschauer im Lorenz-Wagner-Stadion merkten schnell, dass die Jetzendorfer noch etwas vorhatten. Die traten von Beginn an engagiert auf – und wurden dafür in der 26. Minute mit dem Führungstor durch Leon Nuhanovic belohnt. Im Anschluss hatten die Gastgeber zahlreiche Möglichkeiten, doch den nächsten Treffer erzielte Aystetten. Nach einem Fehler in der TSV-Defensive traf Tobias Ullmann traumhaft zum 1:1 (44.). Jetzendorf hatte aber die perfekte Antwort parat: Ben Geuenich stellte im Gegenzug auf 2:1 (45.).