Drei Abschiede, die Spuren hinterlassen Germania verabschiedet mit Nick Bode, Bastian Kamkaing Kamole und Jonas Lübke drei langjährige Wegbegleiter von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der personelle Umbruch beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder nimmt weiter Gestalt an. Mit Nick Bode, Bastian Kamkaing Kamole und Jonas Lübke verlassen drei Spieler den Verein, die in den vergangenen Jahren auf unterschiedliche Weise zum sportlichen Weg der Germania beigetragen haben.

Kaum ein Spieler verkörperte die Rolle des Mannschaftsdieners so sehr wie Nick Bode. In insgesamt 140 Pflichtspielen und mit 26 Toren prägte er die Germania über viele Jahre hinweg. Dabei war seine größte Stärke oftmals seine Flexibilität. Ob in der Offensive, im Mittelfeld oder in der Defensive – Bode stellte sich stets in den Dienst der Mannschaft und übernahm dort Verantwortung, wo er gebraucht wurde. Sein Abschied bedeutet für die Germania den Verlust eines erfahrenen Spielers, der sich durch Einsatzbereitschaft, Verlässlichkeit und Teamgeist auszeichnete.

Kamole und Lübke hinterlassen ihre Spuren Auch Bastian Kamkaing Kamole wird künftig nicht mehr das Trikot der Germania tragen. Während seiner zwei Jahre im Verein galt er als verlässlicher Bestandteil des Kaders und überzeugte durch seine Einsatzbereitschaft auf und neben dem Platz. Mit seinem Engagement leistete er seinen Beitrag zu einer erfolgreichen Phase des Klubs. Besonders emotional fällt der Abschied von Jonas Lübke aus. Nach sieben Jahren endet seine Zeit bei der Germania. In 125 Pflichtspielen erzielte der Offensivspieler 25 Tore und gehörte über Jahre zu den prägenden Gesichtern des Vereins. Noch einmal unterstrich er seinen sportlichen Wert in der Saison 2025/26, die er mit zehn Treffern und neun Vorlagen abschloss.