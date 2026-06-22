Drei Abschiede beim Rautheim: Eigengewächs schlägt neues Kapitel auf Langjähriges Eigengewächs sowie zwei weitere Akteure verlassen den Bezirksligisten von red · Heute, 14:27 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Der FC SF Rautheim hat sich von drei Spielern verabschiedet. Neben einem langjährigen Eigengewächs verlassen auch Max Heuermann und Steve Landry Nga Kamayou den Bezirksligisten. Die Gründe für die Abschiede fallen unterschiedlich aus.

Der FC SF Rautheim muss in der Sommerpause drei personelle Abgänge verkraften. Mit einem langjährigen Eigengewächs, Max Heuermann und Steve Landry Nga Kamayou verlassen drei Spieler den Verein, die den Bezirksligisten in unterschiedlicher Weise geprägt haben. Besonders emotional fällt der Abschied von Kimo Lasse Buschenlange aus, der seit seiner Jugend das Trikot des FC SF Rautheim getragen hat. Über viele Jahre hinweg begleitete er die Entwicklung des Vereins, erlebte zahlreiche Veränderungen und engagierte sich zudem im Nachwuchsbereich. Künftig wird er für den SV Volkmarode auflaufen, um sich sportlich einer neuen Herausforderung zu stellen.

Der Verein würdigte seinen langjährigen Einsatz und bedankte sich für die gemeinsame Zeit. Gleichzeitig wünschte der FC SF Rautheim seinem Eigengewächs für die kommende Saison und den weiteren sportlichen Weg viel Erfolg. Bereits zur Rückrunde hatte Max Heuermann den Verein verlassen. Ausschlaggebend waren berufliche Gründe. Der Abschied wurde nun nachgeholt. Auch ihm sprach der Verein seinen Dank für den Einsatz im Rautheimer Trikot aus und wünschte ihm sowohl beruflich als auch privat alles Gute.