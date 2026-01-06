Drei Abgänge im Winter in der Kreisklasse und Titelverteidigung

Bei Vereinen aus Brandenburg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Am gestrigen Tag teilten uns drei Spieler der ersten Mannschaft mit, dass sie in der Rückrunde nicht mehr dabei sein werden. Wir blicken gemeinsam mit euch auf eine erfolgreiche Vergangenheit und wünschen euch alles Gute und viel Erfolg in der Zukunft. Ihr behaltet einen Platz in der rot-weißen Familie! Nicht mehr dabei sind: Bastian Morsyon, Torben Mayer, Kevin Burkhardt.

Schiedsrichtergruppe Prignitz/Ruppin

Das teilt der Verein auf Instagram mit: 3. Schiedsrichter Hallenmasters – Titel verteidigt, Teamgeist gefeiert! Am 03.01.2026 war es wieder soweit: Die Rhinhalle in Fehrbellin wurde zum Schauplatz der dritten Auflage unseres Schiedsrichter Hallenmasters! Mit dabei: 7 Teams, packende Duelle mit Spannung bis zur letzten Sekunde, Traumtore und jede Menge Fair Play. Erstmals durften wir mit der SR-Auswahl Westmecklenburg auch ein Team aus einem anderen Landesverband im Kampf um den Titel begrüßen – schön, dass ihr dabei wart!



Platzierungen:

1. Schiedsrichter OHV/BAR 1 (Titel erfolgreich verteidigt!)

2. Schiedsrichter Prignitz/Ruppin

3. Schiedsrichter Uckermark

4️. Schiedsrichter Westmecklenburg

5️. Schiedsrichter Ostbrandenburg

6️. Schiedsrichter OHV/BAR 2

7️. Schiedsrichter Dahme/Fläming



Einzelauszeichnungen:

- Bester Torwart: Kay Güldner (Dahme/Fläming)

- Beste Spielerin: Saphira Naya Zerrenner (Ostbrandenburg)

- Bester Torschütze: David Stein (OHV/BAR 1)



Ein riesiges Dankeschön an alle Teams, Zuschauer, Unterstützer, die Sparkasse OPR, den TSV Wustrau, unsere beiden Schiris Steffen Kuligowski & Marko Schmidt, unsere Turnierleitung um Esther Seemann, Kathleen Werner und Tom Kempf – und alle, die diesen Tag möglich gemacht haben! Bis zur nächsten Auflage – wir freuen uns schon!

