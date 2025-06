Drei Abgänge beim Verbandsligisten und einige Zugänge

Danke, Mike! Zur Saison 2022/2023 wechselte Mike Tausch vom Verbandsligisten FC Heiningen zur TSV Oberensingen – und wurde in kurzer Zeit zu einem wichtigen Teil unseres Teams. In 62 Spielen trug Mike das Trikot der TSVO mit Stolz. Auch während seiner Verletzungspause war er nicht wegzudenken: Als Mittrainer unterstützte er das Team mit vollem Engagement und bewies echten Teamgeist. Lieber Mike, danke für deinen Einsatz, deinen Willen und deinen Beitrag auf und neben dem Platz. Für deinen weiteren Weg – privat wie sportlich – wünschen wir dir von Herzen alles Gute. Du wirst hier immer willkommen sein!

Danke, Luca Grosshart! Wir verabschieden uns von Luca Grosshart, der vor zwei Jahren vom SV Bonlanden zur TSV Oberensingen kam und seitdem in der Verbandsliga für uns auflief.

Leider haben ihn immer wieder Verletzungen ausgebremst, doch Luca hat nie aufgegeben und war stets mit Leidenschaft und Teamgeist dabei. Nun zieht es ihn aus privaten Gründen Richtung Bodensee – wir lassen dich nur ungern ziehen, Luca! Für deinen weiteren Weg wünschen wir dir privat wie sportlich alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und neue, starke Impulse auf und neben dem Platz. Du bist bei den Rotschwarzen Bombern von der Aich jederzeit herzlich willkommen. Danke für deinen Einsatz, Luca!

+++

+++

VfL Kirchheim (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Der VfL Kirchheim freut sich über die Rückkehr von Leotrim Shala. Der 19-jährige Innenverteidiger wechselt im Sommer vom U19-Verbandsstaffelteam des FSV 08 Bietigheim-Bissingen, wo er als Stammspieler mit starker Defensivarbeit überzeugt hat, zum VfL Kirchheim – seine Mannschaft stellt eine der besten Abwehrreihen der Liga. Shala, ein groß gewachsener Linksfuß, spielte bis letztes Jahr bereits in der A-Jugend des VfL und kehrt nun zu seinen Wurzeln zurück. Beim VfL soll er sein Potenzial weiterentwickeln und ein wichtiger Bestandteil des Teams werden. Willkommen zurück, Leotrim!

+++

+++

SV Fellbach (Oberliga Baden-Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Erfahrung trifft Fellbach-DNA! Ibrahim Nije bleibt beim SV Fellbach – mit seiner Erfahrung, seiner defensive Flexibilität und dem unbändigen Ehrgeiz, wird Ibo uns auch in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Ibo: “Nach einem turbulenten Jahr freue ich mich riesig auf die neue Saison und auf alle Jungs – ob alt oder neu. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam richtig was reißen können!“ Nico&Kiri: “Er bringt Oberliga-Erfahrung mit und trägt die Fellbach-DNA in sich. Als defensiv flexibler, sehr ehrgeiziger und mental starker Spieler wird er unser Team verstärken. Wir freuen uns, auf einen Spieler, den wir bereits kennen und mit dem wir schon zusammengearbeitet haben.“ Pack mer es gemeinsam an - auf geht’s!

+++

+++

Phönix Lomersheim (Bezirksliga Enz/Murr)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Phönix freut sich, die Rückkehr von Luca Morgante ans Wässerle verkünden zu dürfen! Der 20-Jährige, der bereits in der Jugend das blau-gelbe Trikot trug, kehrt nach seinen Stationen in Niefern und Wurmberg zurück zu seinem Heimatverein. Luca überzeugt mit Spielintelligenz und Kreativität und ist in der Mittelfeldzentrale variabel einsetzbar. Schön, dich wieder bei uns zu haben, Luca!

+++

+++

SG Empfingen (Landesliga Württemberg, Staffel 3)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Zum Ende der Saison müssen wir uns leider von einigen Spielern und Funktionären verabschieden. Den Anfang macht dabei unser Co-Spielertrainer der Ersten: Dani Seemann.

Dani kam als ambitionierter Spieler zu uns und brachte sofort Feuer, Leidenschaft und Ehrgeiz in die Mannschaft. Er wollte jedes Spiel gewinnen – und genau dieser unbedingte Wille übertrug sich schnell auf das gesamte Team. Nicht nur sportlich, auch menschlich war Dani ein absoluter Gewinn für unsere SGE. Er konnte nicht nur die Spieler für sich begeistern, sondern auch den Verein und die Verantwortlichen – und hat in seiner Zeit bei uns vieles aufgebaut und nachhaltig geprägt. Dani hat die Mannschaft sportlich vorangebracht, doch vor allem auch menschlich bereichert. Es sind viele echte Freundschaften entstanden, die über den Fußball hinausgehen. Leider warf ihn eine schwere Verletzung immer wieder zurück, sodass er oft nur von außen eingreifen konnte. Trotzdem hat er in nur 37 Spielen beeindruckende 25 Tore erzielt – ein Beweis für seinen ungebrochenen Ehrgeiz und seine Qualität. Ohne die Verletzungen wären es sicher noch einige mehr gewesen! Lieber Dani, wir wünschen dir auf deinem Weg zum Cheftrainer beim FCH von Herzen alles Gute. Wir sind überzeugt: Du wirst das rocken! Du hinterlässt bei uns eine große Lücke – als Spieler, Trainer, Mensch und Freund. Die Zeit mit dem „weißen Chris Brown“ werden wir nie vergessen – und du weißt: Für einige Bierchen und hitzige Diskussionen bist du in unserer GS jederzeit herzlich willkommen - und wir werden uns auch im Nachbarort in der 3. Halbzeit noch einige male sehen.

+++

+++

SV Bonlanden (Bezirksliga Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir haben weiterhin tolle Neuigkeiten und freuen uns weitere Verlängerungen zu verkünden! Markus Schickler bleibt weiterhin im SVB-Trikot und geht somit in seine zehnte Saison an der Humboldtstrasse. Enorm wichtig für die Mannschaft mit seiner Erfahrung und seinem Kämpfergeist, freuen wir uns sehr das unser Defensivallrounder weiterhin bei uns bleibt. Vielen Dank dir Schicki!! Auch Daniele Sinesi hat für die nächste Saison zugesagt! Unser Jugendspieler geht nach einer kurzen Unterbrechung in seine insgesamt vierte Saison bei unseren Aktiven. Mit seiner enormen Schnelligkeit und seiner Quirligkeit wird er auch nächste Saison die Außenbahnen offensiv und defensiv unsicher machen. Danke das du weiterhin bei uns bleibst, Sine! Wir freuen uns sehr!

Weitere Verlängerungen zweier Urgesteine beim SVB! Wir freuen uns sehr zu verkünden, dass mit Dennis Adam und Ricardo Pinto Lino zwei unserer treuesten Spieler für die nächste Saison zugesagt haben. Beide seit den Babinis bei uns im Verein, gehen in ihre 9. bzw. 11.Saison als Aktivenspieler beim SVB. Dennis hatte mit 23 Scorern einen großen Anteil an der tollen Saison unserer Jungs. Schnell, dribbelstark und mit einem tollen linken Fuß ausgestattet, freuen wir uns sehr ihn nächste Saison wieder auf den Außenbahnen glänzen zu sehen. Vielen Dank Dennis!! Ricardo sorgt im Zentrum für Stabilität vor der Abwehr. Mit seiner Erfahrung, Zweikampfstärke und Übersicht, hilft er unserem Team auf und neben dem Platz sehr. Wir freuen uns sehr ihn auch nächste Saison, Kilometer spulen zu sehen. Vielen Dank Rico!!

+++

+++