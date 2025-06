Drei Abgänge beim Regionalligisten

In der kommenden Saison werden auch Ruwen Werthmüller, Andor Bolyki und Tim Maciejewski nicht mehr in unseren Farben auflaufen.

Ruwen kam in der abgelaufenen Saison zu uns und erzielte in 21 Spielen 4 Tore für unseren Verein. Wir bedanken uns sehr für deine Dienste in unserem Trikot und wünschen dir für den neu eingeschlagenen Weg alles Gute und viel Erfolg!

Andor und Tim kamen in der Winterpause zu Nulldrei und unterstützten uns in der Rückrunde in der Offensive. Bolyki wird seinem Traum folgen, im Ausland seine nächsten Fußballerjahre zu verbringen und somit seinen Vertrag nicht verlängern.