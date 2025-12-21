Drei Abgänge beim Bezirksligisten, Kreisliga-Trainerteam hört auf

Bei den Vereinen und Bezirken aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Diese Information teilt der Verein auf Instagram mit:

Noah Maier, Leon Marx und Paolo De Meo verlassen die SpVgg Trossingen in der Winterpause

Noah Maier kehrte im Sommer aus der A-Jugend des FC

08 Villingen zu seinem Jugendverein zurück. In der Hinrunde stand er für die erste Mannschaft in drei Pokalspielen sowie im letzten Hinrundenspiel im Tor.

Hinzu kommen sieben Ligaspiele für die zweite Mannschaft. In der Rückrunde erhält er beim FV Möhringen die Möglichkeit, in der Landesliga zu spielen.

Leon Marx verlässt seinen Jugendverein nach vielen Jahren. Er hat die komplette Ausbildung in der Spvgg-Jugend durchlaufen und schaffte nach einer schweren Knieverletzung den Sprung in den Aktivenbereich. In seinem ersten Jahr 2024/25 kam der Innenverteidiger/Sechser zu zwei Einsätzen in der ersten sowie 12 Einsätzen in der zweiten Mannschaft. Eine erneute Knieverletzung in der Rückrunde bremste ihn anschließend aus, sodass er in der aktuellen Saison noch nicht zum Einsatz kam. Leon sucht nun beim SV Spaichingen einen sportlichen Neustart.

Paolo De Meo, im Sommer vom FC Singen zur SpVgg gewechselt, verlasst den Verein nach einem halben Jahr aus privaten Gründen. Der Innenverteidiger schließt sich ebenfalls dem FV Möhringen an, da er dort seinen Wohnsitz hat.

Auch die zweite Mannschaft hat zwei Abgänge zu verzeichnen: Yasser Chaouqi (SV Tuningen) und Evgenij Ventsler (Ziel unbekannt), die beide in der vergangenen Winterpause zur SpVgg gestoßen waren.

Wir bedanken uns bei allen Abgängen für ihren Einsatz und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute. Vor allem bei unseren Eigengewächsen Noah und Leon hoffen wir, dass sie wie viele andere irgendwann den Weg zurück zur SpVgg finden.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Sülzbach

Dieser Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Markus Körner und Kevin Idler hören nach der Saison 2025/2026 auf.

Markus Körner hört auf Es heißt Abschied nehmen.

Ein Trainer, der unsere 2. Mannschaft über Jahre geprägt hat, beendet seine Zeit beim SVS - mit vielen Erinnerungen im Gepäck.

„Von den Reserve-Meistertiteln über die legendären Trainingslager im Sonnenhof bis hin zum ersten Derbysieg im offiziellen Spielbetrieb - da bleiben viele besondere und unvergessliche Momente."

Sein Wunsch für die Zukunft der Mannschaft:

„Nie aufgeben, positiv bleiben - weiter, immer weiter." Werte, die den SVS ausmachen und weitertragen werden.

Danke Markus für deinen Einsatz, deine Leidenschaft und deine Zeit.

Ein kleines Interview mit Markus findet ihr in den Kommentaren.

Auch Kevin Idler sagt Servus

Nach seiner Zeit als Co-Trainer der 1. Mannschaft beendet auch Kevin sein Engagement beim SVS. Mit Fachwissen, Einsatz und Teamgeist war er ein wichtiger Teil des Trainerteams und hat die Mannschaft jederzeit unterstützt. Kevin Idler bleibt dem SV Sülzbach als Sportler erhalten.

Danke Kevin für deinen Einsatz und alles, was du für

den SVS geleistet hast.

SVS - Ein Dorf. Ein Team. Ein Ziel.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++