Drei Abgänge bei der SpVg Schonnebeck: Wohin die Spieler wechseln

Die SpVg Schonnebeck hat ihren Kader für die Rückrunde in der Oberliga Niederrhein verkleinert, denn gleich drei Akteure haben das Team von Dirk Tönnies verlassen. Henri Kvesa kommt allerdings wieder.

Talent Kvesa, der in der vergangenen Saison in der U19-Niederrheinliga auf sich aufmerksam gemacht hat, wechselt auf Leihbasis bis zum Saisonende zur SG Essen-Schönebeck in die Landesliga. Nach drei Joker-Einsätzen in der Oberliga soll er bei der SGS den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen.

Mittelfeldspieler Leon Bachmann verlässt die "Schwalben" bereits zum zweiten Mal. Nach seiner Jugend Bundesliga-Zeit bei RW Oberhausen kam er 2020 nach Schonnebeck, ging aber zeitig wieder zum TVD Velbert und dann in die Oberliga Westfalen zur SpVgg Erkenschwick. Der 24-Jährige wird fortan ebenfalls in der Landesliga spielen und für den 1. FC Wülfrath auflaufen. "Leon wird uns in Sachen Balance - Stabilität zwischen Offensive und Defensive enorm weiterhelfen. Ich freue mich sehr, dass es nun endlich geklappt hat ihn zukünftig im FCW-Trikot zu sehen", teilt Wülfrath-Coach Joscha Weber bei der Vorstellung mit.

Kern wechselt zum ETB SW Essen

Thorben Kern wechselt nach Vertragsauflösung zum ETB Schwarz-Weiß Essen und wird auf Schonnebeck demnächst als Gegner treffen. Der Innenverteidiger, der der Krayer Jugend entsprang, lief insgesamt 117-mal für Schonnebeck auf, in der laufenden Spielzeit waren es allerdings nur sieben Spiele.

„Ich war mit meiner sportlichen Situation in Schonnebeck unzufrieden. Wir haben uns dann zusammengesetzt und einvernehmlich den Vertrag in der Winterpause aufgelöst. Es haben danach Gespräche mit dem ETB stattgefunden, und wir haben jetzt zeitnah alles eingetütet. Ich möchte mich am Uhlenkrug schnell eingewöhnen und hoffe, dass ich jetzt wieder mehr Spielzeiten bekomme und der Mannschaft mit meiner Qualität weiterhelfen kann. Mit dem Team möchte ich möglichst viele Siege feiern, Spaß haben und das ausgegebene Saisonziel erreichen“, sagt Kern über seinem Wechsel zum ETB.

Günther Oberholz, zweiter Vorsitzender der Schwarz-Weißen, freut sich über den Winterneuzugang: „Mit Thorben Kern haben wir einen waschechten Essener Jungen zum Uhlenkrug lotsen können, der hervorragend zu unserer Ausrichtung passt - sportlich ambitioniert, hohe Identifikation und charakterlich 1A! Er wird hoffentlich dazu beitragen können, dass wir in der Rückrunde mehr Punkte durch höhere Stabilität sammeln werden.“ >>> Das ist Thorben Kern

____

Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: