Drei A-Ligisten machen einen Absteiger unter sich aus

Erst vier Tage zuvor hatten sie sich am letzten Spieltag der Saison in der Kreisliga A8 gegenüber gestanden. Mit 3:0 siegte hier die SG Schneifel II über die SG Bleialf/Mehlental. Weil die SG Echtersbach-Biersdorf ihre Partie mit 0:6 in Kelberg verlor, waren die drei Teams auf den Tabellenplätzen zehn bis zwölf punktgleich und ermitteln nun in einer separaten Dreierrunde einen Absteiger. Mit einem 1:1-Unentschieden trennten sich die SG Bleialf und die Schneifel II in der ersten der drei Partien. Das anschließende Elfmeterschießen ging mit 5:4 an die Hausherren.

Die beiden verletzt zuschauenden Spielertrainer Pascal Krämer und sein Pendant aufseiten der Gäste, Jan Merkes, sprachen hinterher von einem gerechten Remis. Ehe Tobias Maus die Rheinlandliga-Reserve vor 350 Zuschauern in Führung gebracht hatte (34.), besaßen sie bereits die klar besseren Chancen. So etwa scheiterte der wie Fabian Reusch etatmäßige Akteur der ersten Garnitur, Davis Spruds, der aber verletzungsbedingt noch nicht über die Hälfte der Einsätze kam und damit kein Stammspieler ist, an der Unterkante der Latte (20.). Der eingewechselte Michael Hansen war nach einem Freistoß von Justin Marie zur Stelle und traf zehn Minuten vor Schluss zum 1:1. „Bleialf/Mehlental hat in der zweiten Hälfte mehr Druck gemacht und sich das Tor irgendwo auch verdient“, berichtete Merkes. „Wir wussten, dass das Zentrum der Schneifeler mit den Rheinlandliga-erfahrenen Davis Spruds, Fabian Reusch und Jan Leiendecker sehr stark ist. Gerade in der zweiten Hälfte haben wir es richtig gut gegen die drei gemacht. Ganz auszuschalten war sie aber natürlich nicht“, sagte SG-Bleialf-Coach Krämer nach der Partie. Über Kampf und Leidenschaft habe das von ihm und Antonio Maci gecoachte Team im zweiten Durchgang ins Spiel gefunden und auch den einen oder anderen spielerischen Akzent setzen können. Er war froh, dass „wir nur wenige Tage nach der Pleite im letzten Ligaspiel gegen eine noch einmal verstärkte Schneifel-Mannschaft ein ganz anderes Gesicht gezeigt haben“.

Die zweite Partie der Dreierrunde findet m Sonntag ab 15 Uhr in Biersdorf statt. Dann hat es die SG Echtersbach mit der SG Bleialf zu tun. Noch vor knapp drei Wochen hatte sich das Team um Spielertrainer Dominik Thielmann mit 4:1 beim übernächsten Gegner, der SG Schneifel II (bei dieser tritt man am Mittwoch, 4. Juni, 20 Uhr, in Feusdorf an), durchgesetzt. Dann aber folgte das 2:2 gegen die SG Kylltal, als es den bitteren Ausgleichstreffer in der Schlussminute setzte. Am vergangenen Samstag gab es nun das 0:6 in Kelberg. „Dort“, blickt Thielmann zurück, „hat gegen einen allerdings auch sehr guten Gegner vieles nicht gepasst, vielleicht haben wir uns zu viel unter Druck gesetzt“. Abwehrass Alexander Möhs rückt nach abgesessener Rotsperre wieder ins Team. Thielmann könnte Kraft aus der Saisonbilanz gegen Bleialf/Mehlental (zwei Remis) und Schneifel II (beide Partien gewonnen) schöpfen. Doch er warnt: „Das bringt jetzt nichts. Das ist eine neue Runde, und hier fangen wir wieder jeweils bei 0:0 an“.