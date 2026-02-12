„Drehtür“ City Ground: Nottingham feuert Sean Dyche nach nur 114 Tagen

Sean Dyche nach nur 114 Tagen entlassen. – Foto: Getty Images

Die Entscheidung fiel unmittelbar nach dem enttäuschenden 0:0-Unentschieden am Mittwochabend gegen das Tabellenschlusslicht Wolverhampton Wanderers. Trotz einer drückenden Überlegenheit und insgesamt 35 Torschüssen gelang es der Mannschaft von Dyche nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Für den exzentrischen Clubbesitzer Evangelos Marinakis war dieses Resultat offenbar der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte.

Mit der Entlassung von Dyche schreibt Nottingham Forest ungewollte Premier-League-Geschichte. Der 54-Jährige war bereits der dritte feste Cheftrainer in der laufenden Spielzeit 2025/26:

Nuno Espírito Santo: Entlassen nach nur drei Spieltagen aufgrund von Differenzen mit der Führung.

Sean Dyche: Übernahm im Oktober und hielt sich 114 Tage.

Nun begibt sich der Verein auf die Suche nach dem vierten Trainer der Saison – ein Novum im englischen Oberhaus.

Die Gerüchteküche brodelt bereits. Als Top-Favorit auf die Nachfolge gilt der Portugiese Vítor Pereira. Der 57-Jährige ist ein alter Bekannter von Marinakis; er führte dessen anderen Club, Olympiakos Piräus, bereits 2015 zum Double. Pereira war zuletzt bei den Wolves tätig und ist seit November vereinslos.

Dem neuen Trainer bleibt kaum Zeit zum Atmen: Bereits nächste Woche steht das wichtige Europa-League-Duell gegen Fenerbahçe Istanbul an, bevor es in der Liga gegen den FC Liverpool um wichtige Punkte im Abstiegskampf geht.