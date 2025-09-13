»Dreckiger Sieg«: zu harmlose Vilzinger unterliegen dem FVI nur knapp

Wie sehr es eine Rolle spielte, dass die Vilzinger beim heutigen Heimspiel gegen den FV Illertissen neben den bekanntermaßen verletzten Huthgarten-Kickern Ziereis und Tiefenbrunner auch auf Abwehrchef Jakob Zitzelsberger und den gelb-roten gesperrten Kapitän Felix Weber verzichten und am Ende mit einem knappen 0:1 den Kürzeren ziehen mussten, darüber darf getrost in den folgenden Tagen diskutiert werden.

Fakt ist: Mit dem zweiten Heimsieg dieser Regionalliga-Saison ist's definitiv nichts geworden. Auch, weil Vilzing am Ende zu harmlos vor dem Gästetor von Goalie Michael Witte agierte. Das Golden Goal für den FVI vor rund 800 Zuschauern im Manfred-Zollner-Stadion erzielte Milos Cocic kurz vor dem Halbzeitpfiff. Und auch wenn sich die Kirschbaum-Elf nochmals aufrichten konnte und in der Schlussphase zum großen Sturm auf das Illertissener Gehäuse blies, sollte es letztlich doch nicht reichen für zumindest einen Punkt.Für die Vilzinger setzte es somit die mittlerweile fünfte Niederlage in dieser Spielzeit, was die Schwarzgelben in der Tabelle von Rang zwölf auf dreizehn zurückfallen lässt. Die Truppe von Trainer Holger Bachthaler hingegen darf sich nach vier verlorenen Begegnungen in Folge wieder mal über drei Punkte und den mittlerweile dritten Saisonsieg freuen. Für die Schwaben geht's von Platz 14 auf elf nach vorne.Das Spiel aus Sicht von Hermann Schiller (Pressesprecher FV Illertissen): "Unterm Strich war's ein glücklicher Sieg heute. Nachdem wir kurz vor der Halbzeit den Führungstreffer erzielt haben, hat Vilzing in Hälfte zwei natürlich alles in die Waagschale geworfen - und mit Macht auf den Ausgleich gedrängt. Die letzten 25 Minuten war's ein Spiel auf ein Tor, doch wir haben erfolgreich mit Mann und Maus verteidigt. Insgesamt also ein dreckiger Sieg, aber wir nehmen die drei Punkte gerne aus Vilzing mit!"

Das Spiel aus Sicht von Thorsten Kirschbaum (Trainer DJK Vilzing): "Insgesamt haben wir bis auf die letzten zehn Minuten in der ersten Hälfte ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir hatten in den ersten zwanzig Minuten zwei hundertprozentige Torchancen, als wir komplett alleine vor dem Torwart stehen. Kurz vor dem Pausenpfiff hat uns die Aufmerksamkeit und die Disziplin gefehlt. Wir sind nicht mehr so gut in die Zweikämpfe gekommen, waren zu wenig aggressiv. In der Folge kassieren wir das 0:1.