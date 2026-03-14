»Dreckiger Sieg«: Kareth dreht Heimspiel ganz spät

Lukas Fritz (links in Weiß) erzielte das späte Siegtor für Kareth. – Foto: Felix Schmautz

Erst in der absoluten Crunchtime entschied Kareth-Lappersdorf am Freitagabend das Heimspiel gegen den BSC Regensburg für sich. Der TSV wurde aus dem Spiel heraus selten zwingend und geriet durch ein Tor von Fabian Ehrhardt (79.) in Rückstand. Die Gäste vom Bramdlberg hatten schon eine Hand am Überraschungssieg, standen am Ende aber komplett mit leeren Händen da. Henri Fritze (87.) nach einer Hofner-Flanke und Lukas Fritz (90.) in Folge einer Ecke drehten die Partie ganz, ganz spät zugunsten des Tabellenzweiten der Bezirksliga Süd, der also vorlegen kann im Meisterschaftskampf.



Bastian Lerch (Trainer TSV Kareth-Lappersdorf): „Am Ende des Tages sind wir einfach glücklich über den Sieg. Es war von uns keine gute Leistung, aber: Riesen-Kompliment für die Moral der Mannschaft. Es war brutal und einen solch dreckigen Sieg musst du einfach mitnehmen. Wohingegen wir natürlich auch wissen, wo wir nächste Woche ansetzen müssen. Jetzt gilt es aber den Sieg zu genießen.“



Nizar Klica (Trainer BSC Regensburg): „Ein geiles Freitagabendspiel. Respekt an die Jungs, was sie heute abgeliefert haben. Eigentlich müssen wir als Sieger vom Platz gehen. In der ersten Halbzeit verzeichneten wir einen Lattentreffer sowie ein Abseitstor – das war sehr knapp. Nach der Pause ging es so weiter. Kareth konnte uns trotz ihrer schnellen, spritzigen Spieler aus dem Spiel heraus nicht wehtun. Wir haben alles wegverteidigt und uns selbst auch Chancen erspielt. Durch eine schöne Aktion gingen wir in Führung. Kareth hat das Tempo nach dem Rückstand sehr hochgehalten und konnte von der Bank gut nachlegen. Bei zwei Standardsituationen des Gegners haben wir uns dann etwas unclever angestellt und haben so die Gegentore kassiert. Wir waren gut vorbereitet und hätten uns mehr verdient gehabt. Schade für die Jungs.“