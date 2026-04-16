🗣: „Dreckiger Sieg" für Gerolfing – Moosinning besiegt Schlusslicht

Den Lovric, Trainer des FC Gerolfing: "Ein hart umkämpfter aber nicht unverdienter Auswärtssieg. Es war ein knapper, dreckiger Sieg. Genau das haben wir jetzt wieder mal gebraucht. Die drei Punkte nehmen wir gerne mit.

Nach dem Anschlusstreffer von Fabio Udelle Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit keimte bei Ober- Unterhaunstadt noch einmal Hoffnung auf eine späte Aufholjagd mit Punktgewinn auf, Gerolfing rettete den Vorsprung allerdings über die Zeit.

Nach 68 Minuten bekamen die Zuschauer den ersten Treffer zu sehen. Lukas Achhamer brachte die Gäste auf die Siegerstraße. Fünf Minuten später sorgte der Torschütze zum 1:0 mit seinem zweiten Tor an diesem Abend für die vorzeitige Entscheidung.

Die Hausherren mussten in der ersten Halbzeit zeitweise in Unterzahl agieren. Oliver Günther sah nach 26 Minuten ohne vorherige Ermahnung eine Zeitstrafe. Diese Phase überstand der Turn- und Sportverein jedoch schadlos.

Der FC Gerolfing hat im Nachholspiel des 17. Spieltags der Bezirksliga Nord einen enorm wichtigen Sieg eingefahren. Das Team rund um Ex-Bundesliga-Profi Christian Träsch siegte beim Tabellenvorletzten TSV Ober- Unterhaunstadt am Mittwochabend knapp mit 2:1 und hat nun vorerst fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsrelegationsplätze. Das Heimteam muss schon länger mit Entscheidungsspielen zum Klassenerhalt planen."

Die Bezirksliga Nord bleibt tabellarisch weiter äußerst kurios. Der FC Moosinning hat sich gegen das weiterhin punktlose Schlusslicht FC Fatih Spor Ingolstadt am Mittwochabend keine Blöße gegeben und das "Kellerduell" mit 3:1 gewonnen.

Damit wächst der Vorsprung des FCM auf die Abstiegsrelegationsränge auf neun Zähler an. Gleichzeitig ist der Aufstiegsrelegationsplatz nun nur noch drei Punkte entfernt. Spannender geht es kaum.

Die Hausherren erspielten sich von Beginn an aussichtsreiche Chancen. Nicolai Brugger nutzte eine davon kurz vor der Pause und erlöste sein Team somit spät. Doch kurz nach dem Wiederanpfiff glich Murat Sucuoglu überraschend für die Ingolstädter aus. Die Hoffnung auf den ersten Punktgewinn des FC Fatih Spor währte jedoch nicht lange.

Sieben Minuten nach dem Ausgleich brachte Marco Esposito Moosinning wieder in Front. Bis zur endgültigen Entscheidung durch Fabian Ulitzka dauerte es dann aber bis in die Schlussphase.

FC Moosinning – FC Fatih Spor Ingolstadt 3:1

FC Moosinning: Daniel Auerweck, Maximilian Voelke, Nicolai Brugger, Stefan Haas, Fabian Ulitzka, Abdelaziz Abdane (87. Luca Stampfl), Mohamed Abdane, Marco Esposito, Tobias Killer (59. Tobias Hartmann), Maximilian Lechner (79. Lucas Hones), Christian Häusler (69. Elias Faust) - Trainer: Christoph Ball

FC Fatih Spor Ingolstadt: Can Djedović, Faruk Rencber, Sebastian Rutkowski, Muhammed Can Tural, Aaron Toski, Faniel Brhane, Ugur Genc, Atilla Demir, Deniz Aydin, Murat Emre Sucuoglu, Bright Aikhionbare - Spielertrainer: Ugur Genc - Spielertrainer: Atilla Demir

Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Nicolai Brugger (40.), 1:1 Murat Emre Sucuoglu (49.), 2:1 Marco Esposito (56.), 3:1 Fabian Ulitzka (83.)