Dreckiger Sieg für Bobingen Mit dem 1:0-Sieg gegen Babenhausen bleibt der TSV auf Kurs +++ Kaufering zeigt gegen Thalhofen eine großartige Moral +++ Königsbrunn findet zu Hause zu alter Klasse zurück +++ Langerringen und Lagerlechfeld gehen leer aus +++ Mering feiert Schützenfest gegen Egg

Bobingen hatte nach der siebten Englischen Woche Probleme mit dem Personal und der geistigen Fitness. Trotzdem reichte es zu einem knappen Sieg. Der achte Spieltag brachte endlich wieder ein Heimspiel für den FC Königsbrunn. Die Freude war groß und fünf FCK-Tore zeugen von Spielfreude. Lagerlechfeld und Langerringen müssen dagegen wieder einmal Lehrgeld zahlen. In ein Wechselbad der Gefühle stürzte der VfL Kaufering seine Fans – gleich in mehreren Phasen hatte der Gastgeber einfach nur Pech. Umso bewundernswerter war die Moral, die das Team von Trainer Franco Simon zeigte, und immerhin einen Punkt einbrachte.

Es gab nicht viele Chancen in diesem Spiel. Umso wichtiger war es, dass Mattis Junker in der 72. Minute cool blieb, seinem Gegenspieler entwischte und von der Strafraumgrenze aus den Siegtreffer klarmachte. Das Spiel sah nach harter Arbeit aus. Bobingen fehlte die Leichtigkeit und so sahen die 100 Zuschauer ein zerfahrenes Match. „Es war unsere siebte Englische Woche in Folge. Wir hatten nur 14 Mann im Kader. Gut, dass wir so einen dreckigen Sieg eingefahren haben. Jetzt kommt die erste Woche, in der wir wieder ein normales Training machen können. Bisher war immer nur leichtes Regenerationstraining angesagt“, sagte Trainer Dmitrij Peil. Es habe technisch nicht alles geklappt, aber die Mentalität habe gestimmt. „Ich muss die Mannschaft loben, für diesen Kampf.“ Am Ende gab es noch ein paar brenzlige Situationen zu überstehen, die der TSV Bobingen aber mit Können und etwas Glück meisterte. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) - Zuschauer: 100

Tor: 1:0 Mattis Junker (72.)

Zunächst entwickelte sich in Langerringen zwischen den beiden Aufsteigern ein ausgeglichenes Spiel, das über weite Strecken hauptsächlich im Mittelfeld stattfand. Chancen gab es zwar auf beiden Seiten, wirklich zwingendes war aber nicht dabei. Im Laufe der zweiten Halbzeit übernahm dann Legau mehr und mehr die Spielkontrolle. Legau hatte die besseren und zahlreicheren Chancen. Verwertbares kam dabei allerdings nicht heraus. Bis zur dritten Minute der Nachspielzeit. Der abgefälschte Schuss von Jonas Prestle klatschte an den Langerringer Innenpfosten. Obwohl die Gastgeber reklamierten, dass der Ball nicht mit vollem Umfang über der Linie gewesen sei, zählte der Treffer und Legau konnte die drei Punkte aus Langerringen entführen. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Jonas Prestele (90.+3)

Gelb-Rot: Fabian Köbler (93./SpVgg Langerringen)

Im Max-Swoboda-Stadion traf der FC Wiggensbach auf SVO Germaringen in einem spannenden Bezirksliga-Duell. In der 78. Minute brachte Luca Fröhlich die Heimelf mit einem präzisen Schuss in Führung. Doch die Gäste gaben sich nicht auf: Jonas Müller glich in der 88. Minute aus. In der Nachspielzeit verwandelte Patrick Wörz einen Elfmeter und sicherte den Gästen den 2:1-Sieg.

Schiedsrichter: Lucas Trs (Biberbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luca Fröhlich (78.), 1:1 Jonas Müller (88.), 1:2 Patrick Wörz (90.+4 Foulelfmeter)

Wie erwartet agierten die Gäste aus dem Allgäu aus einer massiven Deckung heraus. Damit konnten die Hausherren wenig anfangen. Sie rannten sich immer wieder fest. Zweimal waren sie dann in der Rückwärtsbewegung unaufmerksam und kassierten prompt durch Konter zwei Gegentore von Maximilian Gast (39.) und Christoph Lange in der 44. Minute. Diesem Rückstand liefen sie dann in der recht hektisch, mit vielen Nicklichkeiten geführten, zweiten Halbzeit hinterher. Erst in den letzten 20 Minuten, als die Lechfeldkicker mehr Druck machten, kamen sie zu ein paar guten Chancen. Die beste davon vergab Yannick Tauscher, als er einen Abpraller alleine vor dem Wörishofer Torwart, der bereits am Boden lag, über das Tor lupfte. Nur zwei Minuten später kam Ivan Mamusa im Bad Wörishofer Strafraum zu Fall. Doch der Elfmeterpfiff blieb aus. So musste sich Lagerlechfeld mit der am Ende verdienten Niederlage abfinden. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 123

Tore: 0:1 Maximilian Gast (39.), 0:2 Christoph Lange (44.)

Gelb-Rot: Dennis Schießl (80./FC Bad Wörishofen)

Der FCK war von Beginn an hellwach und Luca Sommer konnte bereits in der dritten Minute den Führungstreffer erzielen. Allerdings versäumte Königsbrunn zunächst nachzulegen. In der 46. Minute ließ Abdullah Kücük den zweiten Treffer folgen. Nur zwei Minuten später erhöhte Manuel Hampp auf 3:0. Nachdem in der 68. Minute Kaufbeurens Dominik Hiltwein nach einer Notbremse die Rote Karte sah, konnten Luca Sommer und der eingewechselte Noel Boric die Treffer vier und fünf markieren. „Es ist ein etwas hohes Ergebnis, aber wir haben gekämpft bis zur letzten Minute. Ich habe den Jungs vor dem Spiel gesagt, sie sollen das schlechte Spiel in Bad Wörishofen vergessen. Wir müssen jetzt kämpfen, beißen und laufen,“ so Spielertrainer Bulik. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Luca Klittich (Leitershofen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Luca Sommer (3.), 2:0 Abdullah Kücük (46.), 3:0 Manuel Hampp (48.), 4:0 Luca Sommer (81.), 5:0 Noel Boric (82.)

Rot: Dominik Hiltwein (68./SpVgg Kaufbeuren)

Im Duell zwischen dem SV Mering und dem SV Egg an der Günz kam es zu einem beeindruckenden 7:0-Sieg der Heimmannschaft. Lukas Weißenböck eröffnete in der 10. Minute den Torreigen mit einem präzisen Schuss. Daniel Kapfer erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Nach der Pause war erneut Weißenböck zur Stelle (57.), gefolgt von Fabio Gottwald (68.) und Jonas Niemi, der in der 74. und 79. Minute doppelt traf. Simon Gail setzte den Schlusspunkt in der 85. Minute. Ein dominanter Auftritt der Meringer!

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen)

Tore: 1:0 Lukas Weißenböck (10.), 2:0 Daniel Kapfer (25.), 3:0 Lukas Weißenböck (57.), 4:0 Fabio Gottwald (68.), 5:0 Jonas Niemi (74.), 6:0 Jonas Niemi (79.), 7:0 Simon Gail (85.)

Es war ein munteres Spiel zweier ebenbürtiger Mannschaften, die besseren Chancen hatten aber die Gäste. Dennoch verhalf ihnen eine unglückliche Entscheidung der Kauferinger zur Führung: Nach einem riskanten Rückpass versuchte VfL-Keeper Wölfl das Spiel von hinten aufzubauen, das ging schief und Alex Wagner foulte seinen Gegner im Strafraum – per Elfmeter gelang Thalhofen das 1:0 (28.). Nur eine Minute zuvor hatte Bastian Dillinger per Kopf nur die Latte getroffen. Es blieb nicht bei der einen unglücklichen Aktion, denn das 2:0 der Gäste durch Robin Volland in der 33. Minute fiel aus stark abseitsverdächtiger Position. Kaufering ging mit einem 0:2-Rückstand in die Pause – und wusste eigentlich nicht warum. Aber das Team von Trainer Franco Simon zeigte auch diesmal Moral und wieder war es Manuel Detmar, der in der 62. Minute auf 1:2 verkürzte – die Partie war noch lange nicht entschieden. Bastian Dillinger, der zuvor noch mit dem Lattentreffer Pech hatte, gelang in der 80. Minute der Ausgleich und als wieder Manuel Detmar in der 87. Minute auf 3:2 stellte, schien die Partie gedreht. Doch das Pech blieb den Kauferingern an diesem Abend treu: Mit der letzten Aktion, einer Ecke in der 97. Minute, gelang Thalhofen noch der Ausgleich. Entsprechend enttäuscht war natürlich Kauferings Trainer Franco Simon. „Wir kassieren derzeit einfach zu viele Gegentore“, fasste er die Partie zusammen. Eigentlich hätte sein Team nach dem 3:2 auch gleich das vierte Tor nachlegen müssen, stattdessen gab es den Ausgleich. „Dennoch war dieses Spiel von uns ein cooles Ausrufezeichen“, freute sich Simon, denn in der zweiten Halbzeit sei sein Team klar überlegen gewesen. (Messelhäuser) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 260

Tore: 0:1 Nico Beutel (28. Foulelfmeter), 0:2 Robin Volland (33.), 1:2 Manuel Detmar (62.), 2:2 Bastian Dillinger (80.), 3:2 Manuel Detmar (86.), 3:3 Marvin Wahler (90.+6)