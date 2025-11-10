Dreckiger Sieg dank Linnemann

Der feine rechte Fuß von Christoph Linnemann hat dem FSC Rheda in der Fußball-Westfalenliga 1 drei Punkte beim VfL Theesen beschert. Der Stürmer nahm in der 73. Minute eine Flanke von Nico Wennier direkt und traf aus der Drehung zum 1:0 (0:0)-Endstand in den rechten Torwinkel. Es war einer der wenigen Höhepunkte in einer wenig ansehnlichen Partie vor 154 fröstelnden Zuschauer im Biekra-Sportpark an der Gaudigstraße.

„In Summe war es kein gutes Westfalenliga-Spiel, das muss man schon auch so sagen“, stimmte FSC-Trainer Christopher Hankemeier zu. „Ich habe zur Bank schon nach zehn Minuten gesagt, das fühlt sich irgendwie so an, als wäre es schon die 80. Minute, weil es gar kein Mittelfeld gab. Es war immer nur vor, zurück, vor, zurück.“ In der Anfangsphase bewahrte Pascal Müller im Rhedaer Tor seine Mannschaft mit zwei Glanzparaden gegen Mattis Beckmann (3./11.) vor einem Rückstand. Es brauchte schon einen Querschläger des Theesener Schlussmanns Fynn Laarmann, damit die Gäste überhaupt zu einer Möglichkeit kamen. Doch Luis Sievers vermochte das Geschenk in der 27. Minute nicht anzunehmen, sein Distanzschuss ging nur an die Latte.

„Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass ich nicht zufrieden bin und es nur darum geht, das Spiel irgendwie dreckig für uns zu entscheiden. Und das haben wir dann gemacht“, freute sich Christopher Hankemeier über den spielentscheidenden Treffer von Christoph Linnemann. „Das ist ein Thema, das wir schon in den letzten Wochen hatten. Dass es auch mal undankbare Spiele für ihn gibt, wo viele Bälle einfach an ihm vorbeisegeln. Aber das muss er einfach ausblenden und zusehen, dass er mit der einen Chance, die er hat, dann auch solche Spiele entscheiden kann in der Liga. Das kann er einfach – und das hat er dann heute auch gemacht“.

Letztlich war es ein verdienter Auswärtssieg für den neuen Tabellenvierten, da der FSC Rheda den Druck in der zweiten Halbzeit sukzessiv erhöhte und bis auf einen abgefälschten Schuss von Beckmann (54.) auch nichts mehr zuließ. In der Schlussphase hätte Martin Aciz (77./87.) noch auf 2:0 erhöhen können. „In der zweiten Halbzeit habe ich uns schon klar besser gesehen, ohne aber richtig zwingend zu sein. Nach einer schwierigen Woche für uns mit dem Kreispokal-Aus am Mittwoch und dann auf so einem Rasen zu spielen, das ist immer undankbar für uns, weil wir einfach nicht auf Rasen trainieren. Wir haben es dann irgendwie dreckig gezogen“, so Hankemeier.

FSC Rheda: P. Müller – Wennier, Lücke, Ellefred, Justus Kappel-Sudbrock – N. Müller, Dogan (30. Fischer) – Milic (82. Parkes), M. Aciz (90.+4 P. Aciz), Sievers (90.+1 Falkowsky) – Linnemann.

Tor: 0:1 Linnemann (73.).