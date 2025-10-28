Dreckiger Sieg bei Dreckswetter

Dass dieser Erfolg kein Selbstläufer werden würde, zeigte bereits der Blick auf den Spielbericht: Eichhorn-Jeremias-Sohn selbst stand – neben Sebastian Sell und Jan Möller – als dritter Feldspieler auf dem Bogen. Die Gastgeber hatten mit erheblichen Ausfällen zu kämpfen: Liesmann (Urlaub), Scheler-Stöhr (gesperrt), Heinz, Winter und Hausdörfer (verletzt) sowie Wohlleben (beruflich verhindert) fehlten allesamt. Auch Akpasso Koffi Ferdinand Yoro ging angeschlagen in die Partie, was man seinem Spiel deutlich anmerkte – eine Operation scheint wohl unumgänglich. Allerdings war auch Barchfeld nicht in Bestbesetzung angereist.

Gespielt wurde auf dem Kunstrasen an der Talstraße, bei typischem Herbstwetter: kalt, windig und regnerisch. Schon zu Beginn griff einer der Akteure zu Handschuhen – ausgerechnet Steinachs sonst so robuster Kapitän Oliver Heublein. Im zweiten Durchgang wurde das Wetter mit Dauerregen und Graupelschauern schließlich richtig ungemütlich.

Trotz der widrigen Bedingungen entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe. Die technisch versierten Gäste versteckten sich keineswegs und setzten früh offensive Akzente. Doch das erste Tor erzielten die Platzherren: Niklas Hillemann schickte Philipp Sell mit einem präzisen Steckpass auf die Reise, der eiskalt zum 1:0 abschloss. Kurz vor der Pause hatten die Barchfelder durch Leon Baier die große Chance zum Ausgleich, doch Keeper Pascal Neuber rettete mit einem starken Reflex.

Nach Wiederanpfiff kamen die Gäste hellwach aus der Kabine und glichen prompt aus – während ihr Trainer Stephan Anschütz noch auf dem Weg zur Bank war, traf sein Sohn Nick-Joel Anschütz zum 1:1. Der Treffer gab den Gästen Auftrieb: Barchfeld drückte, Steinach verlor zwischenzeitlich die Kontrolle und kam kaum aus der eigenen Hälfte.

Dann kam die entscheidende Szene: Nach einem Foul an Bastian Leipold im Strafraum zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Bei böigem Wind und heftigem Graupel legte sich Hillemann den Ball mehrfach neu zurecht, ehe er schließlich sicher unten links verwandelte – 2:1 für Steinach.

In der Schlussphase drängten die Gäste mit Macht auf den erneuten Ausgleich. Leon Bauer zwang Neuber zu einer Glanzparade, ein Schuss von Anschütz ging nur knapp über das Tor. Die größte Möglichkeit vergaben die Barchfelder jedoch nach einem indirekten Freistoß aus fünf Metern: Der Ball verfehlte das Tor komplett, sehr zum Ärger ihres aufgebrachten Trainers. Trotz aller Bemühungen gelang den Gästen kein Treffer mehr – Steinach rettete den knappen Vorsprung über die Zeit.

STIMMEN ZUM SPIEL

Horst Grohmann (Steinach): „Es war heute gegen einen starken Gegner - die weitaus besser auftraten, als es ihr Tabellenstand vermuten lässt - ein Sieg mit einer gehörigen Portion Glück. Ich habe im Vorfeld gewusst, dass es heute sehr schwer werden würde. Barchfeld hat eine junge und technisch beschlagene Mannschaft, die heute hier gekämpft hat bis zum Schluss. Sie waren heute insgesamt vielleicht sogar das bessere Team."

Stephan Anschütz (Barchfeld): „Einen Punkt hätten wir heute hier mitnehmen müssen. Wir waren hinten raus sogar die aktivere Mannschaft und bei einer besseren Chancenverwertung können wir heute sogar gewinnen. Durch einen dummen Elfer – ja den kann er pfeifen - kommen wir wieder ins Hintertreffen. Ich weiß Woche für Woche schon nicht mehr, was ich meiner Mannschaft sagen soll. Am Ende vom tag ist Fußball ein Ergebnissport. Und wir stehen trotz ansprechender Leistung wieder mit null Punkten da. Mein Team hat es auch heute wieder gut gemacht. Ich kann mich hier nicht beklagen. Die Jungs müssen sich ihr Selbstvertrauen wieder holen und dabei sich vielleicht auch das Glück erzwingen.