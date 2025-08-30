Dreckiger Dreier im Listruper Waldstadion - TuS Lingen gewinnt 2:1

1.054 Aufrufe sprechen Bände: Das Duell zwischen Listrup II und dem TuS Lingen hat einige Augen angelockt – und Markus Meer, der Liveticker-Schreiber, lieferte gewohnt treffsicher zwischen Ironie und Ernst. Schon vor dem Anpfiff stellte er klar: „Listrup wird versuchen die Serie der Heimsiege gegen den TuS zu verlängern, die Lingener wollen diese Serie brechen.“ Und die Aufstellungen? Nun ja, die „Brieftaube“ mit der Listruper Startelf war offenbar verspätet unterwegs.

Auf dem Platz übernahm Lingen früh das Kommando: Dennis Meiners knallte die Pille nach 17 Minuten sehenswert in den Knick, laut Ticker wusste selbst der Schreiber nicht, dass er das kann. Doch Listrup antwortete eiskalt: Tobias Alber verwandelte einen Elfer sicher zum 1:1. Danach gab’s Chancen auf beiden Seiten, Latte, Pfosten, Großchancen, das volle Kreisklassen-Paket.

Am Ende war es Max Plep, der in Minute 72 das entscheidende 2:1 erzielte. Die Lingener feuerten in der Schlussphase aus allen Lagen, als ob sie hinten liegen würden - Zitat Ticker: „Man könnte meinen, sie lägen hinten.“