Dreckiger 1:0-Sieg im Heimspiel gegen Weidenstetten

Am Samstag, 11.10.2025, kam es um 15 Uhr zur besten Uhrzeit in Ballendorf zum Derby der Fortuna gegen den SV Weidenstetten. Durch die Ausfälle von Jannis (Wadenbeinbruch – come back stronger), Flo (Urlaub) und Julian (Rot-Sperre) fehlten in diesem wichtigen Spiel 3 der 4 bisherigen Saison-Torschützen und somit wichtige Stammspieler. Dadurch musste Coach Alexander erneut umbauen.
Das Spiel begann zerfahren und abwartend von beiden Mannschaften. Weidenstetten hatte mehr Ballbesitz, wusste jedoch nichts damit anzufangen gegen die kompakte Defensive der Fortuna. Nach 12 Minuten dann der erste verzweifelte Abschluss der Weidenstetter aus der zweiten Reihe, welcher kein Problem für Jan war, der erneut zwischen den Pfosten stand. In der 22. Minute klärte Tim M. zweimal in höchster Not im eigenen 16er und warf sich in die Abschlüsse der Weidenstetter. Ein erster Abschluss der Ballendorfer durch Niko landete im 5. Obergeschoss. Kurz vor der Halbzeit kam dann ein erstes Mal Derbystimmung auf. Nachdem zuerst zwei Weidenstetter klare gelbe Karten für zwei böse Fouls bekommen haben, setzte Tim M. im direkten Gegenzug das erste Zeichen der Fortuna und holte sich so ebenfalls verdient den gelben Karton ab. So ging es mit viel Kampf und wenig guten Chancen in die Halbzeit Pause.
Die zweite Halbzeit startete mit unverändertem Bild. Den ersten nennenswerten Abschluss der Gäste parierte Jan in der 54. Minute sehenswert. Danach entstand ein offener Schlagabtausch. Zuerst scheiterten Staude und Ebse mit guten Abschlüssen am Weidenstetter Torhüter, ehe der Stürmer der Gäste freistehend aus 11 Metern am Tor vorbeiköpfte. Dann in der 74. Minute das vielumjubelte 1:0: Christi CJ Junginger schickt mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte Niko auf die Reise. Niko setzt sich über rechts gekonnt durch und lässt die Weidenstetter Verteidiger wie Schuler Buben aussehen. Kurz vor der Grundlinie spielt er eine scharfe Flanke nach innen, wo Staude nur noch den Schlappen reinhalten muss. Schönes Tor!! Danach passierte nicht mehr viel. Die Fortuna konzentrierte sich aufs Verteidigen und Weidenstetten hatte keine Ideen. Einen Konter der Ballendorfer endete in einem Abschluss von Christi, knapp daneben. In der Nachspielzeit wechselte dann Coach Alexander mehrfach von der dünnbesetzten Bank. So kamen nacheinander Nick, Timo (der ohne gelbe Karte blieb) und Holze in der Nachspielzeit ins Spiel. Den letzten Freistoß aus gefährlicher Position legten die Gäste aus halblinker Position flach quer. Diese interessante Variante ging jedoch Richtung Eckfahne.
So endete das Spiel mit einem dreckigen 1:0-Heimerfolg und somit mit dem dritten Sieg in Serie. Die Fortuna grüßt dadurch mit 22 Punkten aus 9 Spielen von der Spitze.