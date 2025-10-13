Dreckiger 1:0-Sieg im Heimspiel gegen Weidenstetten

Am Samstag, 11.10.2025, kam es um 15 Uhr zur besten Uhrzeit in Ballendorf zum Derby der Fortuna gegen den SV Weidenstetten. Durch die Ausfälle von Jannis (Wadenbeinbruch – come back stronger), Flo (Urlaub) und Julian (Rot-Sperre) fehlten in diesem wichtigen Spiel 3 der 4 bisherigen Saison-Torschützen und somit wichtige Stammspieler. Dadurch musste Coach Alexander erneut umbauen.

Das Spiel begann zerfahren und abwartend von beiden Mannschaften. Weidenstetten hatte mehr Ballbesitz, wusste jedoch nichts damit anzufangen gegen die kompakte Defensive der Fortuna. Nach 12 Minuten dann der erste verzweifelte Abschluss der Weidenstetter aus der zweiten Reihe, welcher kein Problem für Jan war, der erneut zwischen den Pfosten stand. In der 22. Minute klärte Tim M. zweimal in höchster Not im eigenen 16er und warf sich in die Abschlüsse der Weidenstetter. Ein erster Abschluss der Ballendorfer durch Niko landete im 5. Obergeschoss. Kurz vor der Halbzeit kam dann ein erstes Mal Derbystimmung auf. Nachdem zuerst zwei Weidenstetter klare gelbe Karten für zwei böse Fouls bekommen haben, setzte Tim M. im direkten Gegenzug das erste Zeichen der Fortuna und holte sich so ebenfalls verdient den gelben Karton ab. So ging es mit viel Kampf und wenig guten Chancen in die Halbzeit Pause.