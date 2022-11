Dreckiger 1:0 Arbeitssieg für BWL gegen Bremer SV Dedovic & Schepp die Matchwinner

In einem rassigen Spiel vor 860 Zuschauern, welches von vielen Zweikämpfen und Fouls geprägt war, konnte Blau-Weiß Lohne nach der Niederlage gegen VfB Lübeck einen ungemein wichtigen Heimsieg einfahren. Anders als beim letzten Sieg gegen Emden, lieferten die Regionalligafußballer spielerisch keine überzeugende Leistung und konnten dennoch das Spiel für sich entscheiden. Großen Anteil an diesem Erfolg trägt vor allem der Lohner Torhüter Marko Dedovic, der die Truppe einige Male vor dem Rückstand bewahrt hatte. Mit dem Sieg vergrößert sich der Abstand bis zum ersten Abstiegsplatz auf sieben Punkte, bei einem Spiel weniger.

Trainer Henning Rießelmann sprach von „keinem guten Tag“ seiner Mannschaft. „Das war ein glücklicher Arbeitssieg. Bremer SV hat das Spiel beherrscht. Wir haben nicht den Fußball gespielt, den wir uns vorgenommen haben und haben viele hohe Bälle gespielt.“ Er betont aber auch: „Am Ende des Tages fragt keiner, wie der Sieg zustande gekommen ist. Die Jungs haben alles gegeben, gefightet und sich viel gefallen lassen. Den Sieg brauchen wir und den nehmen wir gerne mit.“ Ähnlich sah es Siegtorschütze Christopher Schepp, der ebenfalls von einem „glücklichen Arbeitssieg“ sprach, bei dem „jeder gekämpft hat."

Lohne begann im 4-4-2 System. Im Vergleich zum Lübeck-Spiel gab es eine Änderung. Malte Beermann musste aufgrund seiner 5. gelben Karte pausieren. Für ihn ins Team rückte Gianluca Przondziono, der den Platz neben Sandro Heskamp im Mittelfeld einnahm. Die Innenverteidigung bildeten Christian Düker und Kai Westerhoff.

Die erste gefährliche Aktion gehörte in der 8. Minute den Gästen. Ein Freistoß aus 20m segelte knapp übers Gehäuse. Sieben Minuten später kam die nächste Hiobsbotschaft. Nachdem sich Aaron Goldmann im letzten Spiel verletzt hatte, musste Malte Wengerowski verletzungsbedingt das Feld verlassen und sogar mit 4 Stichen genäht werden. Für ihn kam Rilind Neziri in die Partie. In der Folge kam es immer wieder zu Spielunterbrechungen aufgrund der ruppigen Gangart der Gäste. In der 30. Minute konnte sich Marko Dedovic erstmals auszeichnen. Einen Schuss aus 16 m von Kaiser konnte der Schlussmann aus dem Winkel kratzen. Keine zwei Minuten später wurde es wieder brandgefährlich im Strafraum der Lohner. Düker verlor als letzter Mann unnötig den Ball an den Gästestürmer. Dieser konnte frei aufs Tor zulaufen, doch scheiterte an einem tollen Reflex des BWL-Torhüters.

Neun Minuten später war die ersehnte Führung zum greifen nah. Eine präzise Hereingabe von Phil Sarrasch landete bei Marek Janssen. Sein Abschluss wurde allerdings glänzend vom Bremer SV Torwart Schobert entschärft. Kurz vor dem Pausenpfiff die nächste Aktion. Einen scharf geschossenen Freistoß von Sandro Heskamp konnte der Gästekeeper Schobert parieren. Der größte Aufreger der ersten Halbzeit ereignete sich in der 45. Minute. Ein Foul jenseits von Gut und Böse an Thorsten Tönnies führte dazu, dass es zu einem heißen Wortgefecht zwischen den Akteuren und Trainern kam. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits mehrmals ein überhartes Einsteigen gegen die Lohner Spieler. Danach pfiff der Unparteiische die erste Halbzeit ab. Auf dem Weg in die Kabinen hatten sich die Gemüter immer noch nicht beruhigt und der BWL-Trainer bekam vom Unparteiischen die rote Karte gezeigt.

„Ich möchte mich in aller Form entschuldigen, eine rote Karte darf mir als Trainer natürlich nicht passieren. Am Ende des Tages ist es egal, ob es ein Foul oder Sticheleinen gab. Da muss ich souveräner sein“, äußerte sich Henning Rießelmann zu der Aktion.

In der 54. Minute hatte Marek Janssen erneut nach einer Hereingabe von Sarrasch die Führung auf dem Fuß, doch der Gästekeeper hatte ebenfalls einen guten Tag erwischt. Nach einem taktischen Foul von Janssen an Nankishi konnte dieser seinen Ärger nicht kontrollieren und wurde vom Schiedsrichter mit gelb-rot vom Platz gestellt (78. Minute).

Sieben Minuten vor dem Ende, dann die Erlösung. Ein Kopfball von Tönnies landete über Prüne bei Schepp. Unser Toptorjäger ließ sich nicht zweimal bitten und schweißte den Ball unhaltbar ins rechte untere Eck und markierte damit seinen 7. Saisontreffer. „Scheppi steht da, wo ein Torjäger stehen muss“ sagte der Trainer zum Siegtreffer. In den letzten Minuten versuchten die Bremer mit vielen langen Bälle nochmal gefährlich zu werden, doch Dedovic behielt stets die Überhand und war Herr seines Strafraums.

Nach 93. Minuten hatte der Unparteiische genug gesehen und Lohne konnte trotz der verhältnismäßig schwachen Leistung den nächsten Erfolg einfahren und kann sich so im Mittelfeld weiter festsetzen.

Mit großer Vorfreude schauen wir dem nächsten Auswärtsspiel gegen Hannover 96 II entgegen - am Freitag den 11. November. Anstoß ist um 19:30 Uhr. Das Stadion sollte allen Anhängern aufgrund des Pokalsieges bestens in Erinnerung geblieben sein.

