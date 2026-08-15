"Dreckigen Sieg eingefahren": Koschinat lobt RWE-Reaktion

Uwe Koschinat freut sich über die ersten Punkte der neuen Saison. – Foto: Imago Images

Schlussendlich zählt natürlich nur das Endergebnis beim 1:0-Sieg von Rot-Weiss Essen gegen den TSV Havelse. Auch auf dem Weg dorthin zeigte RWE einige gute Ansätze, doch längst war nicht alles souverän. Trainer Uwe Koschinat sah in jedem Fall einen klaren Fortschritt im Vergleich zur Auftaktniederlage. "Wir haben einen dreckigen Sieg eingefahren“, fasste der RWE-Coach am Mikrofon von Magenta Sport den Nachmittag zusammen.

Vor allem mit dem grundsätzlichen Auftreten seiner Mannschaft war Koschinat zufrieden. Essen habe die Gäste besonders zu Beginn in die eigene Hälfte gedrückt. "Wir haben in der ersten Halbzeit so gar keine Luft an das Spiel gelassen“, sagte der Trainer. Mutiges Pressing und Intensität gegen den Ball waren in dieser Phase die Schlüssel der Essener Dominanz. Dass am Ende lediglich ein Treffer auf der Anzeigetafel stand, lag für Koschinat deshalb nicht an einer fehlenden Konsequenz.

"Wir müssen über die Qualität der Chancenverwertung reden, aber ganz sicher nicht über die Qualität der Hinführung“, erklärte der 54-Jährige. Oftmals scheiterten seine Schützlinge schlussendlich auch am stark aufgelegten Havelse-Schlussmann Omer Hanin.

Die Geduld auf die entscheidende Möglichkeit und die grundsätzliche Reaktion auf die Auftaktpleite gegen Saarbrücken (2:5) imponierte Koschinat. "Das zollt mir großen Respekt“, betonte der RWE-Trainer. Für ihn sei die Leistung zugleich eine Bestätigung dafür, der neu zusammengestellten Mannschaft Vertrauen zu schenken.

Telalovic übernimmt Verantwortung

Dass RWE diesmal als Sieger vom Platz ging, hatte maßgeblich mit Sommer-Zugang Semir Telalovic zu tun. Der Angreifer verwandelte in der 64. Minute den Foulelfmeter zum entscheidenden 1:0 und sorgte damit für die Erlösung an der Hafenstraße. Die Verantwortung vom Punkt zu übernehmen, war für den 26-Jährigen trotz der aufgeheizten Atmosphäre kein Problem.

Telalovic fühlt sich nach eigener Aussage bereits sehr wohl bei RWE. "Seit Tag eins haben mich die Jungs super aufgenommen“, erklärte der Stürmer. Besonders die Gespräche mit dem Trainerteam hätten ihm früh das nötige Vertrauen vermittelt. Dieses Vertrauen wolle er auf dem Platz zurückzahlen.

Auch die Leistungssteigerung nach der Niederlage in Saarbrücken hob Telalovic hervor. "Wir haben heute einfach als Team eine super tolle Reaktion gezeigt“, sagte der Torschütze. Gleichzeitig weiß der Angreifer, dass die Erwartungen in Essen hoch sind. Auch er möchte mit RWE oben mitspielen, bis dorthin sei es aber noch ein weiter Weg.

Blick richtet sich auf Sonsbeck