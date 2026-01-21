– Foto: Jürgen Meyer

Dray Wilds wechselt ins Nachwuchsleistungszentrum

Die JFG Schwarze Laber setzt ein weiteres Ausrufezeichen in ihrer leistungsorientierten Nachwuchsarbeit: Dray Wilds wechselt in das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Ingolstadt 04. Dray spielte in der laufenden Saison bei der JFG Schwarze Laber in der C-Jugend bei den Junioren (Jungs) als jüngerer Jahrgang und stellte sich dort bewusst dem sportlichen Wettbewerb gegen überwiegend ältere Gegenspieler. „Dass sie sich in dieser Alters- und Leistungskonstellation bei den Jungs behauptet hat, spricht klar für ihre Qualität und ihren Charakter“, betont JFG-Trainer und Vorstand Mario Lipperer.

Besonders bemerkenswert ist Drays Entwicklung nach einer Verletzung im vergangenen Sommer. Mit großem Ehrgeiz und hoher Trainingsdisziplin kämpfte sie sich zurück und fand rasch wieder zu ihrer Leistungsstärke. „Nach der Verletzung hat sie nicht gehadert, sondern gearbeitet. Diese mentale Stärke ist außergewöhnlich“, so Lipperer. In der Folge wurde Dray weiterhin regelmäßig zur Bayern-Auswahl nominiert und ist aktuell Bestandteil des DFB-Stützpunkt Regensburg. Eine zentrale Rolle in dieser Phase spielte Heribert Ketterl und Johannes Ederer, der Dray über einen längeren Zeitraum intensiv begleitete, gezielt förderte und sie auch in der Regionalauswahl einsetzte. „Die Arbeit im Stützpunkt- und Auswahlbereich, insbesondere durch Fußball Lehrer Heribert Ketterl und Regionalauswahl Trainer, war ein wichtiger Baustein für diesen nächsten Schritt“, ordnet Lipperer ein.