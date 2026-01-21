Dray Wilds wechselt ins Nachwuchsleistungszentrum

Die JFG Schwarze Laber setzt ein weiteres Ausrufezeichen in ihrer leistungsorientierten Nachwuchsarbeit: Dray Wilds wechselt in das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) des FC Ingolstadt 04.
Dray spielte in der laufenden Saison bei der JFG Schwarze Laber in der C-Jugend bei den Junioren (Jungs) als jüngerer Jahrgang und stellte sich dort bewusst dem sportlichen Wettbewerb gegen überwiegend ältere Gegenspieler. „Dass sie sich in dieser Alters- und Leistungskonstellation bei den Jungs behauptet hat, spricht klar für ihre Qualität und ihren Charakter“, betont JFG-Trainer und Vorstand Mario Lipperer.
Besonders bemerkenswert ist Drays Entwicklung nach einer Verletzung im vergangenen Sommer. Mit großem Ehrgeiz und hoher Trainingsdisziplin kämpfte sie sich zurück und fand rasch wieder zu ihrer Leistungsstärke. „Nach der Verletzung hat sie nicht gehadert, sondern gearbeitet. Diese mentale Stärke ist außergewöhnlich“, so Lipperer.
In der Folge wurde Dray weiterhin regelmäßig zur Bayern-Auswahl nominiert und ist aktuell Bestandteil des DFB-Stützpunkt Regensburg. Eine zentrale Rolle in dieser Phase spielte Heribert Ketterl und Johannes Ederer, der Dray über einen längeren Zeitraum intensiv begleitete, gezielt förderte und sie auch in der Regionalauswahl einsetzte. „Die Arbeit im Stützpunkt- und Auswahlbereich, insbesondere durch Fußball Lehrer Heribert Ketterl und Regionalauswahl Trainer, war ein wichtiger Baustein für diesen nächsten Schritt“, ordnet Lipperer ein.
Der Kontakt zum NLZ Ingolstadt wurde im Herbst durch Mario Lipperer aktiv initiiert. Nach mehreren Sichtungseinheiten, Auswahlmaßnahmen und engem Austausch mit den Verantwortlichen des FC Ingolstadt 04 war schnell klar, dass Dray sportlich wie persönlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. „Wir haben früh erkannt, dass sie bereit ist für den nächsten Entwicklungsschritt. Gemeinsam mit Ingolstadt haben wir sehr offen über Trainingsinhalte und Förderperspektiven gesprochen“, erklärt Lipperer.
Für die JFG Schwarze Laber ist der Wechsel zugleich Bestätigung und Auftrag: „Unser Anspruch ist es nicht, Talente um jeden Preis zu halten, sondern sie bestmöglich auf den nächsten Schritt vorzubereiten. Wenn dieser Weg ins NLZ führt, dann haben wir unsere Aufgabe erfüllt“, so Lipperer abschließend.
Die JFG Schwarze Laber bedankt sich bei Dray und ihrer Familie für das entgegengebrachte Vertrauen sowie bei den Verantwortlichen des FC Ingolstadt 04 und den Auswahltrainern für die professionelle und partnerschaftliche Zusammenarbeit.
Der Verein wünscht Dray Wilds für ihren weiteren sportlichen Weg im Nachwuchsleistungszentrum viel Erfolg, Gesundheit und weiterhin Freude am Fußball.