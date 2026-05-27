Drawz bleibt in Niendorf: „Bis die U19 wieder Bundesliga spielt“

Bereits Futsal-Meister: Die U19 des Niendorfer TSV. – Foto: Verein

Die U19 des Niendorfer TSV hat mit dem deutschen Futsal-Titel bereits ein Ausrufezeichen gesetzt. Doch die Saison der Mannschaft von André Drawz endet nicht in der Halle. Auch auf dem Großfeld steht der NTSV kurz vor der Meisterschaft in der U19-Regionalliga Nord. Für den Trainer ist diese Konstanz im Ligaalltag sogar die größere Herausforderung gewesen.

Im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers hatte Drawz erklärt, wie Niendorf mit einem fast komplett neuen Kader den deutschen Futsal-Titel verteidigte und welche Rolle die besondere Spielidee mit Flying-Goalkeeper und mutigem Überzahlspiel spielte. Im zweiten Teil geht es nun um die Regionalliga, den Niendorfer Weg und die Frage, wie viele Talente den Sprung in den Herrenbereich schaffen.

Dass diese Niendorfer Mannschaft etwas Besonderes besitzt, hatte Drawz nicht erst in der Schlussphase der Saison gespürt. Er nennt mehrere Momente, die diesen Eindruck verstärkt haben. Der erste entstand bereits im Trainingslager der Sommervorbereitung, als der Vibe innerhalb der Gruppe sehr familiär gewesen sei. Auch sportlich gab es früh deutliche Signale.

Auf die Frage, was schwieriger gewesen sei, der Weg zum Deutschen Meistertitel im Futsal oder die Konstanz in der Regionalliga, antwortet Drawz eindeutig: „Definitiv die Konstanz in der Regionalliga. In der Halle war es eine klare Zeit beziehungsweise Phase, in der es um die Meisterschaft ging und so konnte der volle Fokus daraufgelegt werden. Im Ligaalltag hatten wir mit unfassbaren Höhen und Tiefen zu kämpfen - von Verletzungspech bis hin zur Down-Phase, dass wir nach neuem System den Aufstieg in die Bundesliga verpassten, der nur noch in der Hinrunde möglich ist, als auch dem Ausscheiden aus dem Lotto-Pokal-Viertelfinale. Die Mannschaft hat es immer wieder geschafft, neue Energie zu schöpfen und verdient es am Ende dadurch, oben in dieser Liga zu stehen.“

Ein Beispiel war das Spiel beim JFV Lübeck. Der Gegner hatte zuvor alle zwölf Partien gewonnen, ehe Niendorf dort mit 4:1 siegte. Drawz spricht davon, dass seine Mannschaft den JFV „mal eben 4:1 vom Platz fegen“ konnte. Auch viele Futsal-Spiele und Siege hätten gezeigt, welche Qualität und welchen Zusammenhalt das Team besitzt. Zuletzt kamen direkte Duelle um die Meisterschaft in der Liga hinzu: das 1:0 gegen Eimsbütteler TV und das 3:2 gegen VfV Borussia 06 Hildesheim.

Diese Spiele erzählen von einer Mannschaft, die sich nach Rückschlägen nicht verloren hat. Der verpasste Bundesliga-Aufstieg nach dem neuen Modus, das Pokal-Aus und Verletzungsprobleme hätten eine Saison kippen lassen können. Niendorf aber blieb oben dran. Gerade deshalb bewertet Drawz die Gesamtentwicklung so positiv.

Einzelne Spieler hebt er in diesem Zusammenhang bewusst nicht groß heraus. „Sehr viele tatsächlich. Es wäre falsch, nur einzelne davon aufzuzählen. Ich bin stolz auf die Gesamtentwicklung der Mannschaft, die Titel, die wir gemeinsam gewinnen konnten, aber vor allem über jede einzelne fußballerische als auch charakterliche Entwicklung, die meine Spieler dieses Jahr durchlebt haben.“

Drawz bleibt trotz Anfragen

Die erfolgreiche Saison blieb offenbar nicht unbemerkt. Drawz spricht von Nebengeräuschen und Anfragen von außerhalb. Der Trainer setzt seinen Weg in Niendorf dennoch fort. Dabei geht es ihm nicht nur um das Team, sondern auch um die eigene Entwicklung. Er habe an Hospitationen in Nachwuchsleistungszentren teilgenommen, seine aktuelle Lizenz verlängert und am HPSI Coaching Zertifikat teilgenommen. In einem Jahr möchte er die A+-Lizenz angehen.

Trotz dieser persönlichen Weiterentwicklung bleibt er beim Niendorfer TSV. „Ich habe mich aber schon etwas länger dazu entschieden, weiter in der U19 vom Niendorfer TSV zu bleiben. Als gebürtiger Niendorfer habe ich mir gesagt, dass ich mit dem Projekt noch nicht fertig bin, bis die U19 wieder in der Bundesliga spielt.“

Dieser Satz ist die klare Leitlinie des zweiten Teils. Drawz sieht die aktuelle Saison nicht als Endpunkt. Selbst wenn die Regionalliga-Meisterschaft gelingt, bleibt die Bundesliga-Rückkehr das größere Ziel. Der NTSV war in der Jugend schon höher unterwegs, und Drawz will diesen Weg mit einem klaren Niendorfer Bezug fortsetzen.

Der Niendorfer Weg in der Kaderplanung

Auch die Kaderplanung folgt dieser Linie. Niendorf will weiterhin stark auf eigene Talente setzen. „Wir werden auch weiterhin den Niendorfer Weg einschlagen und mit zehn Spielern aus der jetzigen U19 und zehn Spielern aus der jetzigen U17 hauptsächlich auf eigene Talente setzen. Hinzu kommen punktuell Topspieler aus anderen Vereinen, die den Kader verstärken sollen.“

Das ist eine klare Struktur. Der Kader soll nicht komplett neu zusammengesetzt werden, sondern aus dem eigenen Nachwuchs heraus wachsen. Zugleich verschließt sich Niendorf nicht vor externer Qualität. Punktuelle Topspieler sollen den Kader verstärken, aber der Kern bleibt der eigene Weg. Für einen Verein, der seine U19 wieder in Richtung Bundesliga entwickeln will, ist diese Balance entscheidend.

Wichtig ist dabei auch der Übergang in den Herrenbereich. Drawz beschreibt, dass Niendorf stetig daran arbeitet, diesen Schritt noch besser zu gestalten. „Wir arbeiten stetig daran, dass der Übergang von Jugend- in den Herrenbereich noch besser funktioniert und möglichst viele U19-Spieler den Weg in unsere 1. Herren schaffen. Seit Februar ist der Altjahrgang regelmäßig im Herrentraining integriert gewesen.“

Die Plätze in der ersten Mannschaft sind naturgemäß begrenzt. Trotzdem schafft es der NTSV nach Drawz’ Angaben aktuell jedes Jahr, drei bis fünf U19-Spieler direkt in der 1. Herren zu etablieren. Für die übrigen Spieler versucht der Verein, Perspektiven über andere Ober- oder Landesligisten aufzuzeigen und auch zu vermitteln. Das ist ein wichtiger Punkt, weil gute Jugendarbeit nicht nur daran gemessen werden kann, wie viele Spieler im eigenen Oberliga-Kader landen, sondern auch daran, ob sie insgesamt den nächsten Schritt schaffen.

Petri und Köse unterschreiben

Zwei konkrete Namen stehen bereits fest. Jesse Silvan Petri, der in den letzten Spielen regelmäßig Stammspieler in der Herren-Oberliga war, und Arda Köse haben Verträge unterschrieben. Weitere Spieler hatten bereits Einsatzzeiten und führen aktuell finale Gespräche über die kommende Saison. Andere werden zu Oberliga-Konkurrenten, zu Landesligisten oder aufs College in Amerika wechseln.

Damit wird sichtbar, wie eng die starke U19-Saison mit der Zukunft des Vereins verbunden ist. Der Futsal-Titel und der mögliche Regionalliga-Erfolg sind nicht nur Erfolge einer Jugendmannschaft. Sie sind auch ein Signal an den Herrenbereich und an den Hamburger Fußball: In Niendorf wachsen Spieler heran, die den nächsten Schritt gehen können.

Drawz formuliert den Blick in die Zukunft dennoch nicht nur über Leistungsziele. Auf die Frage, was man in ein paar Jahren über diese Mannschaft sagen können soll, antwortet er mit einem persönlichen Wunsch. „Ich hoffe, dass dann noch sehr viele der Spieler weiterhin aktiv im Fußball sind, es so viele wie möglich der Jungs schaffen, ihre persönlichen Ziele und Träume zu erreichen und dass sie sich mit Rückblick auf diese Saison jederzeit gerne an das Team und die Momente zurückerinnern werden.“

Das passt zu seinem Gesamtbild. Drawz spricht über Titel, Taktik, Ausbildung und Bundesliga-Ziel. Aber im Kern geht es auch um die Entwicklung junger Spieler, sportlich und charakterlich. Die aktuelle U19 des Niendorfer TSV hat in dieser Saison beides gezeigt: Erfolg im Wettbewerb und Fortschritt in der Ausbildung.

Mehr als eine außergewöhnliche Saison

Der Niendorfer TSV steht damit vor einer besonderen Bilanz. Deutscher Futsal-Meister ist die Mannschaft bereits. In der U19-Regionalliga Nord ist der nächste Titel in Reichweite. Dazu bleibt der Trainer, der diesen Weg geprägt hat, und verbindet seinen Verbleib mit einem klaren Ziel: Die U19 soll wieder in die Bundesliga.

Ob diese Saison später als außergewöhnlicher Einzelmoment oder als Beginn von etwas Größerem betrachtet wird, hängt von den nächsten Schritten ab. Die Kaderplanung setzt weiter auf eigene Talente, der Übergang zur Oberliga-Mannschaft funktioniert bereits bei mehreren Spielern, und mit Petri und Köse stehen die ersten direkten Beispiele fest.

Für Drawz ist das Projekt jedenfalls nicht beendet. Die Titel sind ein Beleg dafür, was möglich ist. Der nächste Maßstab ist aber noch größer. Niendorf will zurück in die Bundesliga - und der Trainer bleibt, um genau daran weiterzuarbeiten.

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