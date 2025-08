"Drauf hat der ganze Verein 25 Jahre gewartet"

1) Wie fällt euer Fazit zur vergangenen Saison aus?

Für uns war die letzte Saison natürlich sensationell. Wir haben in der Rückrunde kein Spiel verloren (außer das letzte Spiel in Zuzenhausen, wo es uns nicht so gut ging) und somit Tabellenplatz 3 gesichert. Der Grund dafür war, dass wir drei Tage vorher den Kreispokal gewinnen konnten. Darauf haben der ganze Verein, die Fans und die Mannschaft 25 Jahre lang gewartet.