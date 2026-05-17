Drastische Budget-Kürzungen: Contentos verlassen FC Aschheim

Domenico Contento, Dennis Hartmann, Vincenzo Contento und Diego Contento. – Foto: FC Aschheim

„Im Zuge der zukünftigen sportlichen und wirtschaftlichen Neuausrichtung des Herrenbereichs haben wir uns dazu entschieden, den Fokus verstärkt auf die Entwicklung junger Spieler zu legen und die strategische Ausrichtung entsprechend anzupassen“, sagte der Vorsitzende Matthias Trägner: „Wir müssen auf den Gesamtverein schauen.“

Unmittelbar vor dem Start in die Relegation und damit auch vor einem möglichen ersten Aufstieg in die Landesliga steht die Zukunft der Mannschaft in den Sternen: Nachdem die Fußball-Abteilung des FC Aschheim zunehmend in eine finanzielle Schieflage geraten ist, droht dem Team der personelle Kollaps.

Die Kosten seien in den vergangenen Monaten an vielen Stellen deutlich gestiegen, „gleichzeitig sinken die Einnahmen durch Sponsoren“, so Trägner. Außerdem sei es grundsätzlich schwierig, Unternehmen zu gewinnen, die den Verein finanziell unterstützen. Ebenso erziele man auch bei der Organisation von Gastveranstaltungen immer weniger Erlöse: „Der FC Bayern richtet sein Bambini-Camp nicht mehr bei uns aus – auch deshalb, weil das dabei gern genutzte Gastronomie-Angebot fehlt.“

Die geplanten Einsparungen treffen auch die Erste Mannschaft. „Ich bin zuletzt mit meinen Vorstößen immer wieder vertröstet worden und angesichts des Gesprächstermins davon ausgegangen, dass der Verein jetzt das Budget in Sachen Bestandskader und Neuzugänge freigibt – doch das Budget wurde drastisch gekürzt“, sagte der Sportliche Leiter Denis Hartmann über ein Treffen zwischen Vincenzo Contento, ihm und dem Vorstand am vergangenen Mittwoch.

Neben Hartmann – er war drei Jahre im Amt – ziehen sich „vor diesem Hintergrund“ auch Chefcoach Vincenzo Contento (seit 2018 im Verein), der spielende Co-Trainer Diego Contento (seit 2023) und Domenico Contento (seit 2018) als Chefcoach der Zweiten Mannschaft zum Juli aus dem Herrenbereich zurück, heißt es in einer Mitteilung der genannten Personen. Diese Meldung sei laut Trägner so nicht offiziell vom Vorstand freigegeben worden: „Denis Hartmann wird aufhören, das steht fest. Alle anderen Personalien sind noch offen, und die werde ich daher auch nicht kommentieren.“

Unabhängig davon finden sich bei FuPa Oberbayern bereits die entsprechenden Einträge – auch der im Winter verpflichtete Ex-Profi Mehmet Ekici, der gerade erst gekommene Co-Trainer Gökhan Karakaya sowie Abwehrspieler Alessandro Contento (seit 2018) sind dort als Abgänge mit unbekanntem Ziel vermerkt.