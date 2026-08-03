Drangmeister trifft fünfmal – Bezirksligist Lauingen ohne Chance

– Foto: Tobias Volk

Pflichtaufgabe souverän erfüllt: Der SSV Kästorf aus der Landesliga Braunschweig hat sich in der ersten Runde des Bezirkspokals keine Blöße gegeben und den SV Lauingen-Bornum aus der Bezirksliga 2 mit 7:0 (4:0) bezwungen. Mann des Tages war Jannes Drangmeister, der gleich fünf Treffer erzielte und den Klassenunterschied nahezu im Alleingang sichtbar machte. Schiedsrichter der Partie war Adrian Miczuga.

Beim Gastgeber war die personelle Situation vor der Partie ohnehin angespannt. Trainer Marcel Schoolmann musste selbst über die gesamte Spielzeit auf dem Platz stehen, zudem wurde der Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft ergänzt. Mehrere angeschlagene Akteure blieben vorsorglich auf der Bank.

Bereits nach zehn Minuten brachte Drangmeister die Gäste in Führung. Nur eine Minute später legte der Angreifer nach und sorgte früh für klare Verhältnisse. Sein dritter Treffer in der 22. Minute entschied die Begegnung praktisch schon vor der Pause. Marley Oktay erhöhte fünf Minuten später auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel setzte Drangmeister seinen Torlauf mit den Treffern zum 5:0 (54.) und 6:0 (67.) fort, ehe Noah Mamalitsidis in der Schlussminute den Endstand markierte.

Co-Trainer Robin Rose hatte den Spielverlauf bereits im Vorfeld erwartet: „Grundsätzlich war uns von vornherein klar, dass wir heute sehr, sehr viel leiden müssen. Das hatte ich ja vorab schon gesagt.“

Vor allem der frühe Doppelschlag ärgerte Rose: „Wir hätten uns natürlich gefreut, wenn wir das Spiel ein bisschen länger offen halten. Das ist auch etwas, was mich dann tatsächlich auch ein bisschen geärgert hat. Wenn man bei so einem deutlichen Spielverlauf von spielentscheidenden Momenten sprechen kann, dann vielleicht, dass wir da in der zehnten und elften Minute relativ schnell einen Doppelschlag kassieren. Vor dem 1:0 haben wir selber einen Freistoß, lassen uns in Folge dessen ungeschickt auskontern. Kassieren eine Minute später das nächste Tor und dann steht es nach elf Minuten 0:2. So ehrlich muss man sein, war dann auch schon relativ schnell klar, in welche Richtung das geht.“

Trotz des klaren Ergebnisses stellte Rose seiner Mannschaft ein ordentliches Zeugnis aus: „Am Ende haben wir uns versucht, so teuer wie möglich zu verkaufen. Die, die dann auf dem Platz standen, haben ihr Bestes versucht und ihr Bestes gegeben. Für sie war es auch eine wirklich gute Einheit. Wir konnten viel gegen den Ball arbeiten. Der eine oder andere musste wahrscheinlich auch über den Punkt gehen. Insofern war das in Ordnung.“

Für den Bezirksligisten besitzt die Pokalniederlage ohnehin nur begrenzte Aussagekraft. Der Fokus richtet sich bereits auf den Ligaauftakt: „Ich glaube, für das Spiel am Sonntag kann man das gar nicht vergleichen. Leiferde wird ein ganz anderes Spiel werden. Das heute war so ein bisschen außer der Reihe. Das war Bonus im Pokal. Jetzt versuchen wir einfach, eine gute Trainingswoche zu haben – mit einer guten Trainingsbeteiligung und gut vorbereitet am Sonntag um drei Punkte zu kämpfen.“

Der SSV Kästorf löste seine Aufgabe dagegen souverän und unterstrich mit einer abgeklärten Vorstellung seine Ambitionen. Vor allem Fünffachtorschütze Drangmeister erwies sich als kaum zu bremsen und führte den Landesligisten verdient in die nächste Pokalrunde.

SV Lauingen-Bornum – SSV Kästorf 0:7



Schiedsrichter: Adrian Miczuga

Tore: 0:1 Jannes Drangmeister (10.), 0:2 Jannes Drangmeister (11.), 0:3 Jannes Drangmeister (22.), 0:4 Marley Oktay (27.), 0:5 Jannes Drangmeister (54.), 0:6 Jannes Drangmeister (67.), 0:7 Noah Mamalitsidis (90.)