Dramen in Nettetal und Bocholt: So kam der MSV Duisburg ins Finale Im Endspiel trifft der MSV Duisburg auf den SC St. Tönis. So haben es die Zebras ins Finale des Niederrheinpokals geschafft. von Marcel Eichholz · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Das Objekt der Begierde - der Niederrheinpokal. – Foto: Markus Verwimp

Eine insgesamt sehr erfolgreiche Saison endet für den MSV Duisburg am Samstag mit dem Endspiel um den Niederrheinpokal gegen den SC St. Tönis. Ab 15.30 Uhr tickert FuPa Niederrhein das Spiel ausführlich. Bereits im Vorfeld steht schon fest, dass beide Mannschaften in der kommenden Spielzeit am DFB-Pokal teilnehmen. Doch wie hat es der MSV eigentlich bis ins Endspiel geschafft? Wir werfen den Blick zurück auf eine spannende Pokal-Saison.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! Victoria Mennrath keine Hürde In der ersten Runde waren die Zebras zu Gast bei Landesligist Victoria Mennrath. Im Grenzlandstadion siegten die Duisburger souverän mit 7:0 und zogen unter den Augen der mehr als 1.000 mitgereisten Fans souverän in die nächste Runde. Den Sieg leitete Thilo Töpken mit einem frühen Doppelpack ein (15./19.), noch vor der Pause legten Dennis Borkowski (37.) und Conor Noß (45.) nach. Im zweiten Durchgang nahm der Drittligist etwas Tempo heraus, konnte das Ergebnis durch Treffer von Noß (57.), Tim Heike (80.) und Gabriel Sadlek (85.) aber weiter in die Höhe schrauben. Nettetal wird beinah zum Stolperstein

Ein umkämpftes Duell war es gegen Union Nettetal. – Foto: Marcel Eichholz

Persönlich hatte sich Dietmar Hirsch aufgrund der eigenen Vergangenheit den ASV Süchteln als Gegner in der zweiten Pokalrunde gewünscht, kurzzeitig sah es auch so aus, doch letztlich wurde es Union Nettetal. Wieder reiste ein großer Anhang dem Zebra-Tross hinterher und es entwickelte sich eine echte Zitterpartie. Nachdem es torlos in die Pause gegangen war, brachte Hirsch zur zweiten Halbzeit seinen Edeljoker Töpken. Der stand gute 13 Minuten auf dem Feld, als er Verantwortung übernahm und die Meidericher vom Elfmeterpunkt in Front brachte. Die Antwort der Hausherren folgte postwenden und nur drei Zeigerumdrehungen später war die Lage wieder ausgeglichen. Bis zum Ende der regulären Spielzeit fielen keine weiteren Tore, sodass es in die Verlängerung ging. In der wurde Töpken einmal mehr in dieser Saison zum Matchwinner. Der Angreifer konnte nach einem Foul zwar kaum noch laufen, für den Siegtreffer in der 110. Minute reichte es dann aber doch noch. Duisburg lässt Grotenburg verstummen

Uerdinger Frust trifft auf Duisburger Jubel. – Foto: Ralph Görtz

Im Achtelfinale kam es zum freudig erwarteten Derby gegen den KFC Uerdingen. Sportlich war die Begegnung keine allzu große Herausforderung für den Drittligisten, in Erinnerung blieb sie aber dennoch. Als nach 38 Minuten ein Flutlicht den Dienst quittierte und zunächst auch nicht wiederbelebt werden konnte, pfiff der Unparteiische vorzeitig zur Pause. Als das Flutlicht wieder funktionierte, wurden die verbliebenen sieben Minuten der ersten Hälfte absolviert und dann gleich der Seitenwechsel vollzogen. Joshua Bitter, Christian Viet und Töpken erzielten die Tore beim 3:1-Sieg des MSV. Wiedersehen in Sonsbeck

Joshua Bitter hat eine starke Saison in Zebrastreifen gespielt. – Foto: Ulrich Laakmann

Nachdem es in der Vorbereitung bereits gegen den SV Sonsbeck ging, erfolgte die zweite Auflage im Viertelfinale. Hatten sich die Duisburger vor der Saison noch mit 6:0 durchgesetzt, war das Pflichtspiel nicht ganz so eindeutig. Am Ende stand trotzdem der verdiente 3:0-Erfolg, bei dem Florian Krüger (40.) und Noß (44.) kurz vor der Pause, sowie Patrick Sussek wenige Minuten nach dem Seitenwechsel die Torerfolge feierten (54.). Eine Fantrennung gab es erfreulicherweise nicht, sodass die 3.000 Zuschauer im ausverkauften Willy-Lemkens-Sportpark ein gemeinsames Fußballfest zelebrieren konnten. Halbfinal-Erfolg mit Beigeschmack

Niklas Jessen sichert dem MSV den Finaleinzug. – Foto: Markus Verwimp