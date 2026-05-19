Dramen in Nettetal und Bocholt: So kam der MSV Duisburg ins Finale

Eine insgesamt sehr erfolgreiche Saison endet für den MSV Duisburg am Samstag mit dem Endspiel um den Niederrheinpokal gegen den SC St. Tönis. Ab 15.30 Uhr tickert FuPa Niederrhein das Spiel ausführlich. Bereits im Vorfeld steht schon fest, dass beide Mannschaften in der kommenden Spielzeit am DFB-Pokal teilnehmen. Doch wie hat es der MSV eigentlich bis ins Endspiel geschafft? Wir werfen den Blick zurück auf eine spannende Pokal-Saison.
In der ersten Runde waren die Zebras zu Gast bei Landesligist Victoria Mennrath. Im Grenzlandstadion siegten die Duisburger souverän mit 7:0 und zogen unter den Augen der mehr als 1.000 mitgereisten Fans souverän in die nächste Runde. Den Sieg leitete Thilo Töpken mit einem frühen Doppelpack ein (15./19.), noch vor der Pause legten Dennis Borkowski (37.) und Conor Noß (45.) nach. Im zweiten Durchgang nahm der Drittligist etwas Tempo heraus, konnte das Ergebnis durch Treffer von Noß (57.), Tim Heike (80.) und Gabriel Sadlek (85.) aber weiter in die Höhe schrauben.
Persönlich hatte sich Dietmar Hirsch aufgrund der eigenen Vergangenheit den ASV Süchteln als Gegner in der zweiten Pokalrunde gewünscht, kurzzeitig sah es auch so aus, doch letztlich wurde es Union Nettetal. Wieder reiste ein großer Anhang dem Zebra-Tross hinterher und es entwickelte sich eine echte Zitterpartie. Nachdem es torlos in die Pause gegangen war, brachte Hirsch zur zweiten Halbzeit seinen Edeljoker Töpken. Der stand gute 13 Minuten auf dem Feld, als er Verantwortung übernahm und die Meidericher vom Elfmeterpunkt in Front brachte. Die Antwort der Hausherren folgte postwenden und nur drei Zeigerumdrehungen später war die Lage wieder ausgeglichen. Bis zum Ende der regulären Spielzeit fielen keine weiteren Tore, sodass es in die Verlängerung ging. In der wurde Töpken einmal mehr in dieser Saison zum Matchwinner. Der Angreifer konnte nach einem Foul zwar kaum noch laufen, für den Siegtreffer in der 110. Minute reichte es dann aber doch noch.
Im Achtelfinale kam es zum freudig erwarteten Derby gegen den KFC Uerdingen. Sportlich war die Begegnung keine allzu große Herausforderung für den Drittligisten, in Erinnerung blieb sie aber dennoch. Als nach 38 Minuten ein Flutlicht den Dienst quittierte und zunächst auch nicht wiederbelebt werden konnte, pfiff der Unparteiische vorzeitig zur Pause. Als das Flutlicht wieder funktionierte, wurden die verbliebenen sieben Minuten der ersten Hälfte absolviert und dann gleich der Seitenwechsel vollzogen. Joshua Bitter, Christian Viet und Töpken erzielten die Tore beim 3:1-Sieg des MSV.
Nachdem es in der Vorbereitung bereits gegen den SV Sonsbeck ging, erfolgte die zweite Auflage im Viertelfinale. Hatten sich die Duisburger vor der Saison noch mit 6:0 durchgesetzt, war das Pflichtspiel nicht ganz so eindeutig. Am Ende stand trotzdem der verdiente 3:0-Erfolg, bei dem Florian Krüger (40.) und Noß (44.) kurz vor der Pause, sowie Patrick Sussek wenige Minuten nach dem Seitenwechsel die Torerfolge feierten (54.). Eine Fantrennung gab es erfreulicherweise nicht, sodass die 3.000 Zuschauer im ausverkauften Willy-Lemkens-Sportpark ein gemeinsames Fußballfest zelebrieren konnten.
Ebenfalls ausverkauft war das Halbfinale im Stadion am Hünting. Der 1. FC Bocholt präsentierte sich stark und hätte den Meiderichern beinah den Finaleinzug vermiest. Erst in der Verlängerung kamen die Duisburger zu Torerfolgen. Niklas Jessen brachte den Spielverein nach 104 Minuten in Front, als dann Bocholt aber noch mehrere gute Gelegenheiten herausspielte, war Zittern auf den Rängen angesagt. Die Erlösung folgte in der Nachspielzeit der Verlängerung. Jessen schnürte den Doppelpack -der Jubel kannte keine Grenzen. Nach Abpfiff monierte Hirsch, dass seine Familie mit Bier beworfen und angegangen wurde, der FCB wehrte sich im Nachgang mit Nachdruck gegen die Vorwürfe.
Am Samstag steht nun das Endspiel um den Niederrheinpokal an. Im Duisburger Wedaustadion trifft der MSV Duisburg auf den Oberligisten SC St. Tönis. Sportlich hat die Partie kaum noch eine Bedeutung, da beide Mannschaften schon sicher für den DFB-Pokal qualifiziert sind. Nach dem verpassten Erreichen der Relegation wird es für die Duisburger vorrangig darum gehen, sich mit einem Erfolgserlebnis aus der Saison zu verabschieden. FuPa Niederrhein begleitet die Begegnung ausführlich live aus dem Stadion.
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