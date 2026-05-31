Dramatisches Topspiel in Neukirch

Am Sonntag Morgen stand im Hüttenwaldstadion das Topspiel in der Kreisliga A2 an.

Der SV Amtzell war in Neukirch zu Gast und gewinnt das Spiel mit 0:2 und kürt sich zum Meister.

In der ersten Halbzeit war Neukirch die Mannschaft mit mehr Ballbesitz, Amtzell ging jedoch mit 0:1 in Führung. Ein Absprachefehler in der Defensive nutzen die Gäste aus und Joemy Heller trifft zur Führung.

So ging es auch in die Pause.

In Hälfte zwei war Amtzell die Spielstärkere Mannschaft und verteidigte die Führung größtenteils souverän weg.

Dann die wohl dramatischste Szene des Spiels:

Die Torhüterin von Amtzell nimmt den Ball zwei Meter außerhalb des Strafraums in die Hand! Der Ball wäre im Netz gelandet. Das gefüllte Hüttenwaldstadion beschwerte sich lautstark, der Schiri bewerte die Situation jedoch anders und lässt weiterspielen. Die Verwunderung über diese Einschätzung war groß bei den Zuschauern.

Amtzell lies sich von dieser Aktion nicht ablenken und spielte weiter guten Fußball und setzte auf Konter. So viel in der 83. Minute die Entscheidung: Alisia Neff wird auf die Reise geschickt und lässt den Ball im Tor zappeln.

Neukirch versuchte noch alles nach vorne, jedoch ohne Erfolg.

So gewinnt Amtzell in Neukirch, nach einem packenden Fußballspiel, und feiert die Meisterschaft. Herzlichen Glückwunsch!