Dramatisches "Schützenfest" in Freihung gegen Hütten !

Nichts für schwache Nerven und Leute mit Herzschrittmacher war die Partie des FC Freihung gegen den SV Conc. Hütten. Ganze 10 Tore wurden bei regnerischen Verhältnissen erzielt und die Zuschauer bekamen wahrlich etwas für ihren Eintritt geboten.

Hütten ging nach einer viertel Stunde durch eine schnelle Balleroberung in Führung, Kohl Noah glich in der 30. Minute aus und donnerte das Leder unter die Latte.

Die Freude währte nicht lange, denn nur einen Angriff später erzielten die Gäste das 1:2, aber Schlosser Alex wühlte sich durch die ganze gegnerische Hälfte und schloss erneut durch einen Alleingang zum 2:2 Ausgleich ab, was der Halbzeitstand war.

10 Minuten nach Wiederanpfiff erhöhte Hütten mit einem Doppelpack auf 2:3 und 2:4, und man dachte, dass war`s dann. Der FC jedoch steckte nie auf und erzielte nur Minuten später durch Ott das 3:4, und in der 77. Minute dann den erneuten Ausgleich durch Kohl Noah.

Der Spielausgang war zu jederzeit offen, und in der 91. Minute erzielten die Gäste nach einem Freistoß den vermeintlichen 4:5 Siegtreffer, mehr als bitter für die Heimelf. Die warf Sekunden vor Schluss nochmal alles nach vorne, und ein langer Ball von Ivan erreichte im 16er erneut Schlosser Alex, der sich im Strafraum durchsetzt und seine Leistung mit dem Tor zum 5:5 Ausgleich krönt.

FAZIT: Eine Wahnsinnspartie, die man nicht jedes Wochenende sieht. Die Hüttener glänzten durch ihre schnelle Spielweise und individuelle Klasse im Mittelfeld und im Sturm, nächste Woche fahren sie nach Neukirchen.

Die Freihunger Dontschenko-Truppe steckte nie auf, zeigte mal wieder Moral und konnte viermal einen Rückstand wieder ausgleichen. Nächste Woche ist man in M`poppenricht zu Gast.