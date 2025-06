Dramatisches Saisonfinale: Der SV Flechum wirft alles rein

Dann der Nackenschlag: Aus dem Nichts erhöhte der Gegner plötzlich auf 3:0. Viele hätten sich aufgegeben - wir nicht. Wir holten alles raus, was in uns steckte. Leidenschaft, Glaube, Zusammenhalt. Und wir kamen zurück. Mit Wucht. Mit Wille. Und mit Toren. 3:3 das Spiel stand auf der Kippe. Das 4:3 lag auf dem Fuß, es war zum Greifen nah. Doch der Ball

Der Klassenerhalt war so nah. Am Ende fehlten wenige Zentimeter. ES geht zwar eine Liga runter - doch wir gehen diesen Weg mit erhobenem Kopf. Diese Rückrunde war ein Zeichen. Ein Beweis dafür, was in uns steckt. Unsere Defensive stand. Der Zusammenhalt war spürbar. Die Richtung stimmt. Immer weiter, Jungs - dieser Weg ist noch nicht zu Ende,.

Traditionell wurden zum Saisonabschluss unser bester Torschütze Lukas Robben und unser Gelbsünder der Saison Sven Hattingen ausgezeichnet.

Ein großer Dank an alle Fans und Sponsoren, die uns durch die gesamte Saison begleitet und unterstützt habt. Wir sehen uns in der neuen Saison!