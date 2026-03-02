Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Dramatisches Pokal-Aus für den FC Freiburg-St. Georgen
SV Gottenheim und der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen sind weiter
Den Fußballerinnen des SV Gottenheim und der TSV Alemannia Freiburg-Zähringen ist der Einzug ins Halbfinale des Verbandspokals gelungen. Der FC Freiburg-St. Georgen scheitert im Elfmeterschießen.
Pokalspiele zwischen dem Hegauer FV und dem FC Freiburg-St. Georgen haben eine gewisse Tradition. Im vierten Jahr in Folge trafen beide Mannschaften aufeinander, jedes Mal hatte der Hegauer FV dabei Heimrecht. Zum dritten Mal in Folge ging es am Sonntag dabei in die Verlängerung – anders als im Vorjahr waren es die Hegauerinnen, die sich mit 5:4 nach Elfmeterschießen durchsetzen konnten. "Dass wir ausgeschieden sind, das war aus unserer Sicht maximal bitter und unnötig", so Gästetrainer Steven Rohrbach. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.