Dramatisches Ende um den Relegationsplatz in der Bezirksliga 4

Alemannia Pfalzdorf und der TuS Stenern hatten vor dem letzten Spieltag auch 40 Punkte auf dem Konto, hatten den Ligaverbleib aber schon in der Tasche, weil der direkte Vergleich für sie sprach. Das direkte Duell am Sonntag mit dem TuS Stenern entschieden die Pfalzdorfer dann auch für sich. Dem Team von Trainer Raphael Erps, der die Mannschaft in der kommenden Saison nicht mehr coachen wird, gelang ein 1:0 (1:0)-Sieg. Jamie Caspers hatte die Pfalzdorfer in der sechsten Minute in Führung gebracht.

Der Vollständigkeit halber: Die Bezirksliga definitiv verlassen müssen der SV Haldern und Viktoria Goch II. Die SGE Bedburg-Hau zieht sich freiwillig zurück, hatte den Klassenerhalt aber sportlich geschafft.