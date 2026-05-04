Dramatisches Ende: Hagen/Uthlede feiert Derbysieger Beller vergibt Elfmeter in der Nachspielzeit von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Steffi Rathje

Der VSK Osterholz-Scharmbeck und FC Hagen/Uthlede lieferten sich ein packendes Derby, mit dem besseren Ende für die abermals von einem Rückstand unbeeindruckten Gäste.

Den wesentlich besseren Start erwischten die Kreisstädter. Nicht einmal 180 Sekunden waren vorüber, als Neil Bonney das 1:0 erzielte. Doch Hagen/Uthlede - erst am Donnerstag gegen Celle siegreich - hielt dagegen. Per Elfmeter gelang Deik Ehmann in der 42. Minute der Ausgleich. Bis tief in die Schlussphase hinein blieb es beim 1:1, ehe Marcel Meyer für die Wende sorgte (81.). Der Auswärtssieg geriet in der Nachspielzeit nochmals in Gefahr. Denn auch die Osterholzer bekamen einen Elfmeter zugesprochen, den Dustin Beller jedoch nicht im Tor unterbrachte.