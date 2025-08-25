Dramatisches Derby – SVN-Aufholjagt endet mit Nackenschlag

Das Aufsteigerderby am fünften Spieltag der Kreisklasse Landshut zwischen dem TSV Vilslern und dem SV Neufraunhofen II hatte beinahe alles, was das Fußballherz begehrt. Dabei holten die Grafen in Unterzahl einen Zwei-Tore-Rückstand auf, kassierten in der Nachspielzeit aber doch noch den 4:3-Nackenschlag und damit die erste Saisonniederlage.

Die Elf von Jonas Huber musste auf Spielmacher Florian Szabo (Knie), Thomas Bruckmaier (Arbeit) und Roman Kratzer (1.Mannschaft) verzichten. Das Fehlen machte sich bemerkbar und Vilslern dominierte die Anfangsphase und kam nach einer Slapstick-Einlage zur frühen Führung durch Michael Waltl (7.). Nach einem Aufbaufehler legte Patrick Penzkofer in der 25.Minute das 2:0 und SVN hatte bis zur Pause Glück, dass es nur 2:0 stand.