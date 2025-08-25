Dramatisches Derby – SVN-Aufholjagt endet mit Nackenschlag

Das Aufsteigerderby am fünften Spieltag der Kreisklasse Landshut zwischen dem TSV Vilslern und dem SV Neufraunhofen II hatte beinahe alles, was das Fußballherz begehrt. Dabei holten die Grafen in Unterzahl einen Zwei-Tore-Rückstand auf, kassierten in der Nachspielzeit aber doch noch den 4:3-Nackenschlag und damit die erste Saisonniederlage.
Die Elf von Jonas Huber musste auf Spielmacher Florian Szabo (Knie), Thomas Bruckmaier (Arbeit) und Roman Kratzer (1.Mannschaft) verzichten. Das Fehlen machte sich bemerkbar und Vilslern dominierte die Anfangsphase und kam nach einer Slapstick-Einlage zur frühen Führung durch Michael Waltl (7.). Nach einem Aufbaufehler legte Patrick Penzkofer in der 25.Minute das 2:0 und SVN hatte bis zur Pause Glück, dass es nur 2:0 stand.
Nach der Pause wurden die Gäste stärker, wenn auch Vilslern gefährlicher blieb. In der 57.Minute kombinierten sich die Grafen schön durch und Simon Eglhuber schob einen Querpass zum 1:2-Anschluss ein. Der TSV reagierte aber umgehend und konterte nach einer Gästeecke blitzsauber zum 3:1 durch einen abgefälschten Schuss von Simon Lehrhuber (61.). Sieben Minuten später erwies Dominik Eglhuber seinem Team mit einem harten Foul und der korrekten Ampelkarte einen Bärendienst. Dennoch ließ sich der SVN nicht unterkriegen und kam zum Anschluss: Eine Hereingabe von Julian Landersdorfer grätschte Ludwig Sedlmeier ins eigene Tor (78.). Vier Minuten später gelang Simon Eglhuber nach einem Schwaiger-Freistoß sogar der 3:3-Ausgleich (82.) - Julian Landersdorfer hatte kurz vor dem Ende sogar das 3:4 auf dem Fuß. Am Ende kam Vilslern aber durch einen abgefälschten Freistoßrebound, den Alexander Natterer über die Linie drückte, doch noch zum 4:3-Sieg. Zu allem Überfluss sah der eingewechselte Michael Huber vom souveränen Schiedsrichter Florian Neubert nach Spielschluss die Rote Karte.