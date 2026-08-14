Dramatisches 3:3: RSV Eintracht 1949 verpasst Sieg in Babelsberg

Vor 3120 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Isma Baraze Adam schoss den RSV Eintracht 1949 in der 12. Minute mit 0:1 in Führung. Die von Trainer Michael Braune betreute Mannschaft des SV Babelsberg 03 glich in der 36. Minute durch Lukas Lämmel zum 1:1 aus.

Nach dem Seitenwechsel drehte Theo Ogbidi die Begegnung in der 49. Minute zur 2:1-Führung für die Hausherren. Doch die Stahnsdorfer schlugen zurück: Isma Baraze Adam traf in der 61. Minute zum 2:2-Ausgleich und legte in der 77. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages zur 2:3-Führung nach. In der späten Nachspielzeit glich Joshua Okpalaike in der 90.+12 Minute schließlich zum 3:3-Endstand aus.

Die Platzierungen in der Regionalliga Nordost

Durch dieses Unentschieden belegt der RSV Eintracht 1949 nach fünf Spielen mit sechs Punkten und 8:9 Toren den 11. Tabellenplatz. Der SV Babelsberg 03 rangiert mit fünf Zählern und 8:9 Toren auf dem 12. Platz.