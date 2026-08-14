Dramatisches 3:3: RSV Eintracht 1949 verpasst Sieg in Babelsberg

Am 5. Spieltag der Regionalliga Nordost trennte sich der RSV Eintracht 1949 in einem packenden Brandenburg-Duell vor 3120 Zuschauern mit einem 3:3-Unentschieden vom SV Babelsberg 03. Dreifachtorschütze Isma Baraze Adam brachte die Mannschaft von Trainer Thomas Franke mehrfach in Führung, ehe die Gastgeber in der späten Nachspielzeit noch den Ausgleich erzielten.
Packender Schlagabtausch vor großer Kulisse
Vor 3120 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Partie. Isma Baraze Adam schoss den RSV Eintracht 1949 in der 12. Minute mit 0:1 in Führung. Die von Trainer Michael Braune betreute Mannschaft des SV Babelsberg 03 glich in der 36. Minute durch Lukas Lämmel zum 1:1 aus.
Nach dem Seitenwechsel drehte Theo Ogbidi die Begegnung in der 49. Minute zur 2:1-Führung für die Hausherren. Doch die Stahnsdorfer schlugen zurück: Isma Baraze Adam traf in der 61. Minute zum 2:2-Ausgleich und legte in der 77. Minute mit seinem dritten Treffer des Tages zur 2:3-Führung nach. In der späten Nachspielzeit glich Joshua Okpalaike in der 90.+12 Minute schließlich zum 3:3-Endstand aus.
Die Platzierungen in der Regionalliga Nordost
Durch dieses Unentschieden belegt der RSV Eintracht 1949 nach fünf Spielen mit sechs Punkten und 8:9 Toren den 11. Tabellenplatz. Der SV Babelsberg 03 rangiert mit fünf Zählern und 8:9 Toren auf dem 12. Platz.
Auswärtsaufgabe im Landespokal
Nach dem Punktgewinn im Ligabetrieb steht für den RSV Eintracht 1949 als Nächstes ein Auswärtsspiel auf dem Programm. Die Mannschaft bestreitet ihre nächste Begegnung am Samstag, 22.08.2026, in der 1. Runde im Landespokal.