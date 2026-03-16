🔴⚪ Dramatisches 3:3 im Teck-Derby

Was für ein Derby! Vor rund 250 Zuschauern lieferten sich der VfL Kirchheim und der TSV Weilheim ein intensives Bezirksliga-Duell, das erst in der allerletzten Aktion entschieden wurde – oder besser gesagt: keinen Sieger fand.
Die Gastgeber gingen zunächst per Foulelfmeter durch Argjend Shalaj (26.) in Führung. Doch die Weilheimer schlugen kurz vor der Pause zurück: Finn Schubarth traf nach einem Standard zum wichtigen 1:1 (44.).
Nach der Halbzeit entwickelte sich ein echter Schlagabtausch. Felix Rueß brachte den TSV mit einem sehenswerten Fernschuss zum 2:1 (69.) erstmals in Führung. Doch Kirchheim antwortete schnell: Shalaj stellte nur wenige Minuten später auf 2:2 (75.).
Die Weilheimer blieben mutig und gingen erneut in Front: Jannick Hoyler traf in der 78. Minute zum 3:2 für den TSV. Lange sah es nach einem Derbysieg aus – bis tief in der Nachspielzeit hinein.
In der 90.+8 Minute fiel dann doch noch der Ausgleich: Nach einem langen Ball nahm Nico Bihn das Leder stark herunter und traf volley zum 3:3-Endstand.
Ein rassiges Teck-Derby mit vielen Emotionen, großem Einsatz auf beiden Seiten und insgesamt einem Ergebnis, das am Ende für beide Teams in Ordnung geht.
⚽ Tore:
1:1 Finn Schubarth (44.)
1:2 Felix Rueß (69.)
2:3 Jannick Hoyler (78.)
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