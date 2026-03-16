🔴⚪ Dramatisches 3:3 im Teck-Derby von Gianni Mantineo · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Was für ein Derby! Vor rund 250 Zuschauern lieferten sich der VfL Kirchheim und der TSV Weilheim ein intensives Bezirksliga-Duell, das erst in der allerletzten Aktion entschieden wurde – oder besser gesagt: keinen Sieger fand. Die Gastgeber gingen zunächst per Foulelfmeter durch Argjend Shalaj (26.) in Führung. Doch die Weilheimer schlugen kurz vor der Pause zurück: Finn Schubarth traf nach einem Standard zum wichtigen 1:1 (44.).

Nach der Halbzeit entwickelte sich ein echter Schlagabtausch. Felix Rueß brachte den TSV mit einem sehenswerten Fernschuss zum 2:1 (69.) erstmals in Führung. Doch Kirchheim antwortete schnell: Shalaj stellte nur wenige Minuten später auf 2:2 (75.). Die Weilheimer blieben mutig und gingen erneut in Front: Jannick Hoyler traf in der 78. Minute zum 3:2 für den TSV. Lange sah es nach einem Derbysieg aus – bis tief in der Nachspielzeit hinein.