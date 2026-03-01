Dramatisches 2:3 – PSV Neumünster schlägt Rotenhof in letzter Minute

Mats Henke (Rotenhof) bejubelt seinen 2:2-Ausgleichstreffer. – Foto: Olaf Wegerich

Bittere Heimpleite für den TUS Rotenhof: In einem nicht immer hochklassigen, aber in der zweiten Hälfte an Dramatik kaum zu überbietenden Spiel siegte der PSV Neumünster durch einen von Timo Barendt (90.+4) verwandelten Foulelfmeter in der vorletzten Minute der Nachspielzeit etwas glücklich mit 3:2 (2:1) beim TUS Rotenhof.

Nils Drauschke (19.) und Grady Zinkondo (29.) hatten vor knapp 300 Zuschauern für die Gäste vorgelegt. Mats Henke (45., 65.) erzielte mit einem Doppelpack für die im zweiten Durchgang bärenstarken Gastgeber den durchaus verdienten 2:2-Gleichstand. Durch den dritten Auswärtserfolg gelingt dem PSV der Sprung auf Platz acht. Der TUS Rotenhof bleibt auch nach dem sechsten Heimspiel ohne Dreier, kann aber Rang elf verteidigen.

Kaltstart für den PSV – Rotenhof mit Testspielen Für die Gäste aus Neumünster, die auf Marvin Ehlert und Fyn Claasen (Sprunggelenk) verzichten mussten, war es ein Kaltstart ohne Testspiel in die Rückrunde. Der TUS Rotenhof absolvierte zuvor immerhin zwei Testspiele gegen den TSB Flensburg (1:0) und bei Victoria Hamburg (1:4). Da der Rasenplatz an der Fockbeker Chaussee noch nicht bespielbar war, wurde auf den neu fertiggestellten Kunstrasenplatz ausgewichen, wo voraussichtlich auch am kommenden Wochenende das Punktspiel gegen Eutin 08 ausgetragen wird.

Felix Struck (Rotenhof) gegen Geart Latifi (PSV). – Foto: Olaf Wegerich

Beiden Mannschaften war die lange Wettkampfpause zunächst deutlich anzumerken. Das Spiel begann zwar intensiv, blieb jedoch über weite Strecken Stückwerk. Vor allem im Aufbauspiel schlichen sich auf beiden Seiten immer wieder Fehler ein, sodass viele Pässe keinen Abnehmer fanden. PSV nutzt seine Drangphase eiskalt Die erste gute Möglichkeit hatten die Gastgeber: Mats Henke spielte von links in den Lauf von Felix Struck (7.), der mit seinem Flachschuss am glänzend reagierenden Tilman Körtzinger scheiterte. Anschließend kamen die technisch versierten Gäste besser ins Spiel, ließen den Ball gut durch die eigenen Reihen zirkulieren und wurden zunehmend gefährlicher. Ein Freistoß im rechten Halbfeld brachte schließlich die Führung: Nils Drauschke überraschte Torhüter Tobias Quincke mit einem raffiniert getretenen Ball über ihn hinweg.

Nils Drauschke (PSV) bejubelt die Führung. – Foto: Nils Drauschke

Der PSV blieb am Drücker und legte nach. Til Küffner setzte sich stark über links durch und spielte flach in die Mitte, wo Grady Zinkondo (29.) nahezu unbedrängt zum 2:0 vollendete. Rotenhof zeigt Moral vor und nach der Pause Wie so oft in dieser Saison mussten die Gastgeber einem Rückstand hinterherlaufen. Felix Struck hatte zwei gute Gelegenheiten, ließ diese jedoch ungenutzt. Kurz vor der Pause unterlief Geart Latifi ein Ballverlust gegen den energisch nachsetzenden Struck, der sofort querlegte. Mats Henke (45.) traf abgeklärt zum 1:2-Anschluss. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Rotenhof deutlich die Schlagzahl. Struck vergab aus kurzer Distanz den möglichen Ausgleich. Wenig später scheiterte Henry Grothkopp nach präziser Flanke von Cedric Nielsen per Kopf an Körtzinger. Auf der Gegenseite hatten auch die Gäste Chancen, doch Tobias Quincke rettete mehrfach stark.

Henry Grothkopp (Rotenhof) wird von Paul Eberhardt und Calvin Ehlert (PSV) bedrängt. – Foto: Olaf Wegerich

Henke trifft traumhaft – Chancenwucher auf beiden Seiten In der 65. Minute gelang schließlich der verdiente Ausgleich: Mats Henke traf mit einem sehenswerten Schuss aus gut 20 Metern in den linken Winkel – sein zweiter Treffer des Tages. Das Spiel nahm nun richtig Fahrt auf. Beide Teams suchten die Entscheidung. Felix Knuth traf für Rotenhof den Pfosten, Moritz Gersteuer vergab aus kurzer Distanz. Auf der anderen Seite hielt Körtzinger mit mehreren starken Paraden den PSV im Spiel. Umstrittener Elfmeter entscheidet die Partie In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Felix Struck traf in der Nachspielzeit den Pfosten, Gersteuer konnte den Abpraller nicht verwerten. Kurz darauf parierte Quincke einen Freistoß von Drauschke.

Tim Möller (PSV) behauptet den Ball gegen Jannik Sierks (Rotenhof). – Foto: Olaf Wegerich